Ventimiglia approva l'istituzione del consiglio dei giovani cittadini (Foto)

Passa in consiglio comunale a Ventimiglia il regolamento per l'istituzione e il funzionamento del consiglio dei giovani cittadini.

"Un regolamento che vada ad accogliere tutte le richieste dei nostri alunni" - dice l'assessore Milena Raco - "Un percorso formativo che prevede il rispetto delle regole e la partecipazione attiva per diffondere la cultura della legalità. Il comune ha ritenuto opportuno dare spazio al percorso disposto dal Ministero. Ci siamo attivati per dare un percorso più mirato per le nostre scuole".

"Sono contento che si ritorni a portare il consiglio comunale dei ragazzi del nostro comune" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Il consiglio comunale dei ragazzi era stato istituito dall'Amministrazione Ioculano, poi si era fermato per alcuni anni e sono contento che venga ripreso dall'assessore Raco. Sono indicativamente favorevole a questa pratica. Mi aspettavo che ci fosse un emendamento a questa pratica. Gli assessori e la giunta sono previsti?".

"Impareranno che essere cittadino non significa solo abitare in città ma prendersene cura" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "E' un'occasione concreta per dare voce ai giovani e sentire il loro punto di vista. E' nostro dovere valorizzare queste iniziative. Un giovane potrebbe diventare un amministratore. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che si metteranno in gioco, i docenti che si rendono disponibili e le famiglie che li sosteranno".

"E' un'iniziativa meritevole e meritoria" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Condivido le parole del collega Amarella. Ho da fare una domanda: si parla solo di scuole medie, prima, seconda e terza? Propongo un emendamento per aggiungere al punto quattro 'elettori ed eletti' e al punto secondo propongo di aggiungere dopo Ventimiglia 'e da una rappresentanza di numero cinque studenti della quinta elementare dei plessi scolastici di Ventimiglia eletti a rotazione. Ritengo doveroso inserire anche gli studenti della quinta elementare".

"I nostri ragazzi devono imparare a vivere nel sociale" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Il mio voto sarà sicuramente favorevole e mi auguro che i nostri piccoli cittadini possano trovare beneficio da questa esperienza".

"Purtroppo abbiamo concordato con gli istituti, almeno per quest'anno, la scuola media" - replica l'assessore Milena Raco - "Ogni commissione avrà un presidente. Le classi quinte della primaria sono più di cinque ma prendo in considerazione questa proposta lodevole. Partiamo in via sperimentale con questo progetto condiviso. Non ci saranno differenze tra gli alunni, ognuno avrò un ruolo. Ci sarà un sindaco, un presidente del consiglio e presidenti di commissioni che lavoreranno a stretto contatto con gli assessori di questa Giunta".

Viene votato l'emendamento presentato dal consigliere Scullino ma ottiene solo tre voti favorevoli.

"Desidero ringraziare gli studenti e i docenti di aver riempito e animato la sala consiliare. Mi complimento con l'assessore Raco e gli uffici per aver portato questa pratica. Mostra un'attenzione verso le fasce più giovani della nostra città" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo molti problemi sull'edilizia scolastica ma abbiamo in costruzione un nuovo complesso scolastico moderno e all'avanguardia a Ventimiglia Alta che prevede anche un parcheggio. Abbiamo un progetto privato di scuola internazionale. Lavoreremo assiduamente tutti insieme per dare un accesso e un privilegio per i ragazzi di Ventimiglia a questa scuola internazionale che sarà un vanto oltre i confini della nostra città. Abbiamo in corso i lavori di adeguamento delle Biancheri. Ci sono interventi in tutte le scuole. Questa Amministrazione si sta impegnando per portare il bilinguismo in città. Stiamo preparando un protocollo d'intesa per cercare di replicare un modello della scuola francese: una scuola italiana a Mentone".