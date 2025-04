Ventimiglia approva la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e nomina il collegio dei revisori dei conti

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia, con tre voti astenuti, la variazione n. 2 /2025 al bilancio di previsione 2025-2027 disposta ai sensi dell'articolo 175 comma 1 e 2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028: Vittorio Ingenito.

"Come è stato illustrato in commissione nella proposta di delibera trovate l'excursus di quello che è stato il procedimento amministrativo che è stato posto in essere per arrivare alla delibera di questa sera" - illustra il segretario generale Monica Veziano - "In buona sostanza, scaduto il mandato triennale, si chiede alla prefettura di procedere con l'estrazione che avviene sulla base di un elenco di nominativi inseriti nella fascia 3, che è la fascia più alta alla quale riconducibile al comune di Ventimiglia in ragione del numero degli abitanti. Sono stati estratti il ragioniere Mauro Masiello e il dottor Piero Ghersi, che sono entrambi appartenenti alla fascia 3, che interpellati dall'ente hanno accettato l'incarico che verrà confermato questa sera dal consiglio comunale. A questo punto occorre procedere alla nomina del presidente del collegio. E' stato fatto un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Sono pervenute sette manifestazioni d'interesse. L'elenco è stato approvato con una determinazione firmata dalla sottoscritta. Tutti i nominativi sono riconducibili a questa fascia. Tutti hanno presentato l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti come prescritti dal 267 del 2000. Si tratta di una votazione segreta. Per questo motivo vengono distribuite le schede per il voto. Naturalmente è necessario nominare tre scrutatori che di regola dovrebbero essere i più giovani d'età".

Si è svolta poi la votazione. Dallo scrutinio è risultato un voto nullo, due voti Angeletti e nove voti per Ingenito.