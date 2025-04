Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia, Scullino: "Creare un centro sociale giovanile"

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione sulla biblioteca Aprosiana presentata dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino

"Non condivido di dover bucare il parquet della biblioteca per mettere degli scaffali" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sotto alla biblioteca ci sarebbe la possibilità di creare un centro sociale giovanile. Invito l'amministrazione a fare un progetto per portare avanti la mia idea".

Tre assessori hanno rispsoto al consigliere comune con una risposta scritta.