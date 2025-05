Ventimiglia approva il regolamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta dei giovani

Il consiglio comunale di Ventimiglia approva all'unanimità il regolamento per l'istituzione e il funzionamento della consulta dei giovani emendata.

"La consulta dei giovani è rivolta ai giovani dai 14 ai 17 anni" - illustra l'assessore Milena Raco - "Nasce per rendere i giovani consapevoli di quello che si fa. Sarà giusto capire che tutto non si può realizzare e che il percorso può essere tortuoso per arrivare a una deliberazione".

"Prima di un consiglio comunale ci sono delle commissioni in cui si discutono le pratiche. Quando si è discussa la motivazione in commissione non ho ritenuto il caso di rispiegarlo. La motivazione dell'età a 17 anni è perché a 18 anni si può già diventare consigliere comunale" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi che ha presentato un emendamento - "Chiedo che venga condiviso il più possibile l'emendamento presentato".

"Come vengono eletti i giovani?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "L'assemblea della consulta da chi viene convocata?".

"L'emendamento portato dal consigliere comunale Parodi è condivisibile" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La pratica presentata dall'assessore Raco era un po' pasticciata".

"In un'ottica di condivisione voglio dimostrare che si può lavorare in sinergia su quello che era più giusto per il nostro comune" - sottolinea l'assessore Milena Raco - "Non è importante come si chiama o il ruolo che andrete a ricoprire ma è importante che ognuno andrà a ricoprire un ruolo per capire come lavoriamo. E' una pratica che darà lustro al comune di Ventimiglia".

"Sarebbe stato appropriato ampliare la consulta a 30 anni per non far allontanare i giovani dal mondo della politica" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Ampliare l'età è un'opportunità che diamo ai nostri giovani di votare. Sarebbe stato opportuno lasciare almeno a 25 anni".

Viene approvato all'unanimità l'emendamento presentato dal consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi.