Team Vannacci, serata degli auguri a Bordighera: sicurezza, identità e territorio al centro del confronto

Si è svolta ieri a Bordighera la serata degli auguri dei Team Vannacci dell’estremo ponente ligure, promossa dai gruppi di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia. L’incontro ha registrato una partecipazione significativa, in un clima di forte condivisione e confronto sui temi al centro dell’attività del movimento. Nel corso della serata è stato evidenziato il lavoro costante svolto sul territorio dai referenti locali: Michele Gandolfi per Sanremo, Vincenzo Zinghini per Bordighera e Gianluca Baxa per Ventimiglia, impegnati quotidianamente nel consolidamento e nella crescita dei Team nella zona.

Durante l’iniziativa si è brindato all’incremento dei Team Vannacci a livello nazionale, interpretato come il segnale di un interesse crescente verso un progetto che punta su chiarezza, sicurezza e identità. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro del dibattito, affrontato come condizione fondamentale per garantire una vita serena a cittadini e famiglie, senza slogan o impostazioni ideologiche. Particolarmente apprezzata la partecipazione in videoconferenza del Generale Roberto Vannacci, che ha dialogato direttamente con i presenti offrendo riflessioni concrete sui temi trattati. All’evento hanno preso parte anche Armando Biasi, Consigliere Regionale, Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia, e altri amministratori locali, a testimonianza dell’interesse istituzionale verso le questioni affrontate.

Nel corso della serata è stato inoltre annunciato ufficialmente un importante appuntamento in programma per il 22 gennaio 2026 a Ventimiglia, presso il Teatro Cavour, dedicato a un approfondimento strutturato su sicurezza, immigrazione e tutela delle radici e delle tradizioni, considerate patrimonio da preservare insieme alla difesa dei confini come espressione di identità e memoria storica. A conclusione dell’evento di Ventimiglia è prevista una cena a Sanremo alla presenza del Generale Vannacci, che rappresenterà un’ulteriore occasione di incontro e confronto diretto. I Team Vannacci di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia confermano così la volontà di proseguire un percorso di presenza attiva sul territorio, basato su contenuti concreti, dialogo e iniziative definite.