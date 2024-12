Sanremo: Il consiglio comunale chiude l'anno con bilancio, Imu e nuovi investimenti strategici. Discussioni dalla minoranza sulle opere pubbliche

Si è concluso il consiglio comunale di Sanremo, che ha visto i rappresentanti dell'amministrazione riuniti per discutere alcune questioni fondamentali in vista del nuovo anno. L’incontro, ultimo del 2024, ha messo al centro del dibattito temi cruciali come il bilancio triennale 2025-2027 e l’aggiornamento del regolamento relativo all’Imu.

Nel corso delle discussioni, è intervenuto il consigliere comunale Massimo Rossano, che ha presentato alcuni ordini del giorno per richiedere degli interventi a livello strutturale in città, per i quali però è arrivato voto negativo dalla maggioranza. Durante il suo intervento, Rossano ha inoltre sottolineato nel corso della discussione che nella voce bilancio non si faccia riferimento ai fondi ricevuti dalla Rai, chiedendo chiarimenti al sindaco.

Anche il consigliere comunale Daniele Ventimiglia è entrato nella discussione sul bilancio, soffermandosi sullo stato attuale delle opere che riguardano Sanremo, in particolare le famose grandi opere, a partire dal Porto, passando anche per aree come il Palazzetto dello sport e il Mercato dei Fiori. Discussione in cui si è rivolto sia al sindaco Alessandro Mager sia all'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. A entrambi, e in particolare all'assessore, ha richiesto maggiore impegno. In seguito, Ventimiglia si è anche rivolto all'assessore al verde pubblico Ester Moscato, chiedendo un piano del verde più incisivo e chiarimenti in merito alla balneazione.

Il primo punto affrontato nel corso del consiglio è stata la revisione del regolamento sull’Imu, che necessitava di un aggiornamento per conformarsi alle normative nazionali più recenti. Nessun cambiamento significativo per quanto riguarda le aliquote. Tuttavia, l’aliquota per le case sociali subirà una riduzione dal 0,66% allo 0,56%, un intervento che punta a favorire le fasce più vulnerabili. Anche nel corso di questa pratica il consigliere Rossano ha proposto due ordini del giorno, entrambi respinti.

Per compensare le minori entrate, il Comune ha deciso di incrementare le aliquote sugli immobili strumentali di proprietà delle banche, un segnale di redistribuzione equa dei carichi fiscali. Questi interventi garantiranno che i circa 30 milioni di euro derivanti dall’Imu rimangano una risorsa stabile per le casse comunali.

La discussione sul bilancio triennale 2025-2027 ha confermato la linea di continuità dell’amministrazione. Tra i progetti di spesa, spiccano:

Sistemazione della nuova sede dei vigili con il secondo lotto di lavori del valore di 682.000 euro.

con il secondo lotto di lavori del valore di 682.000 euro. Interventi a Parco Villa Mercede , per un totale di 400.000 euro.

, per un totale di 400.000 euro. Rifacimento e impermeabilizzazione del cortile della scuola Montessori, una misura attesa da tempo.

Importanti novità riguardano il cofinanziamento di due progetti con il supporto della Regione Liguria:

La sistemazione della piazza del Mercato Annonario (1.195.000 euro). Il miglioramento dei parcheggi in via Scoglio (226.000 euro).

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato: il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, aggiornato al 31 dicembre 2023, un aggiornamento del piano urbanistico comunale per adattarsi alle norme regionali e comunali, inclusa la gestione delle aree demaniali marittime, l’adozione di un nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, adeguato alle necessità della cittadinanza, tra cui l'approvazione dell'ingresso degli animali da compagnia.

Al punto riguardo ai cimiteri, il consigliere Vittorio Toesca ha presentato un emendamento, poi approvato, riguardo alla corretta condizione per le piante nei cimiteri, portando a interventi in caso si ritrovino fiori o simili non conformi.