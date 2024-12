Consiglio comunale di Sanremo: proposte di Rossano per interventi strutturali in città. Ma la maggioranza respinge

Nel corso della discussione in merito al bilancio, il consigliere comunale Massimo Rossano ha presentato cinque ordini del giorno, per richiedere che l'amministrazione si occupi di alcuni interventi a livello strutturale per la città.

"A oggi l’amministrazione Mager - afferma Rossano nel corso del consiglio - vive in condizioni di ricchezza mai viste in questi ultimi lustri potendo contare su un importante e robusto avanzo di amministrazione del 2023 lasciato dal Biancheri bis ma anche su maggiori entrate".

Alla luce di queste considerazioni Rossano ha richiesto all'amministrazione di valutare nella variazione di bilancio di eseguire alcune operazioni e utilizzare le risorse a disposizione per essi.

Nello specifico le proposte avanzare riguardano:

1) Stanziamento di 150.000 euro all’anno nel triennio 2025-2027 per allargare la carreggiata di strada San Bartolomeo e migliorare il doppio senso di marcia

2) Investimento totale di 2 milioni di euro, suddiviso in lotti annuali dal 2025 al 2027, per garantire sicurezza a pedoni, anziani e bambini grazie al rifacimento dei marciapiedi

3) Riqualificazione di Via Pietro Agosti con 200.000 euro all’anno nel triennio 2025-2027 per migliorare viabilità e vivibilità del quartiere

4) Stanziamento di 180.000 euro all’anno nel triennio 2025-2027 per migliorare la vivibilità di Via Martiri della libertà, alla luce anche della sua posizione

5) Potatura degli alberi in Via Garibaldi al costo di all’anno nel triennio 2025-2027 per ragioni di sicurezza e prevenzione delle piante da parassiti

La proposta è stata respinta dalla maggioranza.