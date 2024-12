Consiglio comunale di Sanremo: rischio balneare per la città, Ventimiglia (Lega): "Se toglieremo la balneazione, cosa diremo alla gente?"

Il consigliere comunale Daniele Ventimiglia, nel corso dell'assemblea, ha chiesto delucidazioni all'assessore al verde Ester Moscato in merito a un possibile decreto da parte di Arpal Liguria, con cui dovrebbe essere sancita la revoca della balneabilità in corso Trento Trieste. Secondo i dati dell'ente, il tratto di mare in questione ha registrato nel corso degli ultimi anni dei livelli di sicurezza non a norma, per i quali potrebbe arrivare la decisione di bloccare la balneazione per il prossimo anno.

Il consigliere leghista ha chiesto in merito delucidazioni all'assessore, la quale ha risposto: "Abbiamo avuto una riunione con la Regione, dove sono state sollevate delle criticità sulla balneazione. Aspettiamo però il decreto ufficiale a gennaio per poter fornire risposte più precise".

La preoccupazione di Ventimiglia si lega al fatto di dover dare risposte ai turisti, senza dimenticare coloro che tramite il turismo balneare svolgono attività lavorativa.