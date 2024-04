"Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia" in mostra a Bordighera (Foto e video)

"Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia" in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera. E' stata inaugurata ufficialmente ieri l'esposizione su Polski Plakat Filmowy alla presenza di Ryszard Podkalicki e di sua moglie, la scrittrice tedesca Susanne Fülscher.

Diverse le locandine di film italiani proiettati in Polonia con noti attori del cinema, come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi e Stefania Sandrelli, che residenti e turisti potranno ammirare visitando la mostra. "Sono stato affascinato dal cinema fin da giovane" - racconta Ryszard Podkalicki che ha salvato le locandine dei film italiani proiettati in Polonia negli anni '60 e '70 collezionandole - "Nella città in cui sono cresciuto c'era un bellissimo cinema con un programma ambizioso. Andavo al cinema ogni settimana e guardavo i film classici, compresi quelli italiani. I film erano pubblicizzati con manifesti disegnati da artisti polacchi. Quando il cinema venne chiuso, riuscii a salvare i manifesti dalla distruzione. Sono felice di rendere accessibile al pubblico italiano una parte della mia collezione".

Ryszard Podkalicki è nato in Polonia ma vive in Germania dal 1979. Laureato in legge, ha lavorato per molti anni nel centro notizie e documentari della televisione tedesca. Recentemente, ha svolto l'attività di fotoreporter freelance.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 aprile dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi, in via Al Mercato. L'ingresso è libero. "E' un onore e un piacere ospitare una parte della collezione di Ryszard Podkalicki" - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "Ho conosciuto lui e sua moglie a Bordighera e parlando di cinema è nata l'idea di realizzare una mostra".