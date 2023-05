Bordighera ospita una mostra dedicata a Susanne Fülscher, Loreti (Ucd-Anpi): "In esposizione le copertine dei suoi libri" (Foto e video)

Nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi di Bordighera, fino al 21 maggio, si può visitare la mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. “Volevamo far conoscere una scrittrice di Berlino che viene, sempre come turista, a Bordighera. Attraverso la famiglia di un pittore suo amico, Enrico Della Torre, che veniva anche lui a Bordighera abbiamo potuto conoscerla personalmente e sapendo che era una scrittrice le abbiamo chiesto se potessimo fare qualcosa per farla conoscere e così ci siamo fatti mandare tutte le copertine dei suoi libri, tre dei quali sono stati tradotti in italiano, e le abbiamo esposte. Un’idea un po’ curiosa che però è piaciuta“ - spiega Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera.

Fin dall’età di dodici anni, Susanne Fülscher desiderava diventare una scrittrice ma solo dopo aver completato gli studi ad Amburgo e una breve esperienza come giornalista, ha realizzato il suo desiderio originario di carriera. “Per lei è sempre stato importante suscitare l’entusiasmo per i libri, rafforzare la fiducia dei lettori in sé stessi e affrontare i problemi senza mezzi termini” - sottolinea Giorgio Loreti - "Ha scritto e pubblicato, per bambini e giovani adulti, più di 60 romanzi, tradotti in molte lingue, anche in italiano. Ha lavorato pure per serie televisive tedesche e ha scritto la sceneggiatura del film ‘Zwischen uns die Mauer’ con due coautori".