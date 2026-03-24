Stoccafisso e baccalà: le due anime del merluzzo alle Macine del Confluente venerdì 27 marzo

Dopo il successo della serata inaugurale dedicata al Riso Carnaroli Selezione Isos, la rassegna gastronomica della Locanda Le Macine del Confluente prosegue venerdì 27 marzo con un tema affascinante e ricco di storia: stoccafisso e baccalà. Un argomento solo apparentemente semplice, che prende origine da un unico pesce, il merluzzo, ma che nel tempo ha dato vita a due identità gastronomiche distinte, profondamente radicate nelle tradizioni europee e mediterranee. A Badalucco, la cucina torna a dialogare con il racconto, offrendo agli ospiti non solo un’esperienza di gusto, ma anche una chiave di lettura culturale.

La serata si inserisce nel percorso firmato dallo chef Giancarlo Borgo, che interpreta i prodotti con rigore e sensibilità contemporanea, accompagnato dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia. Insieme costruiscono un itinerario che intreccia tecnica, memoria e territorio.

Il menù si apre con un confronto diretto tra le due lavorazioni: la frittella di baccalà, espressione della convivialità domestica, e un amuse bouche di stoccafisso, più essenziale e concentrato. Negli antipasti emerge il legame con la tradizione ligure, con il brandacujun affiancato da un’insalatina di baccalà con pomodori secchi, pinoli e olive taggiasche, giocata su equilibrio e intensità mediterranea. Il trancio di baccalà con panatura croccante introduce una dimensione più strutturata, fondata sul contrasto delle consistenze.

Il primo piatto, raviolo di baccalà “30 tuorli” con gocce di crema di prezzemolo e aglio nero, rappresenta il momento più tecnico del percorso: una pasta ricca che accoglie un ripieno delicato, bilanciato da contrasti eleganti.

Cuore della serata è il “Duo di merluzzo”: da un lato il baccalà su crema di fagioli bianchi di Badalucco, Presidio Slow Food, dall’altro lo stoccafisso secondo l’interpretazione dello chef, in un confronto che mette in evidenza struttura, intensità e carattere delle due preparazioni. Il dessert chiude il percorso con una nota di equilibrio, accompagnando il finale della serata.

Il costo della cena è di 40 euro a persona, bevande escluse.

La Locanda Le Macine del Confluente, si trova a Badalucco (IM) in località Oxentina.

Informazioni e prenotazioni: 0184 407018