Luciana Benotto presenta il romanzo storico "Folgòre da San Gimignano" alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera

L’evento è organizzato dalla libreria AmicoLibro di Bordighera.

Il volume ci conduce nel cuore del Medioevo comunale, tra il XIII e il XIV secolo, per riscoprire la figura di Jacopo di Michele, ribattezzato "Folgòre" dai contemporanei per il suo eccezionale talento poetico e militare. Partendo dai soli trentacinque sonetti sopravvissuti all'oblio, l’autrice delinea un ritratto vivido di un uomo la cui vita si intreccia con le lotte tra Guelfi e Ghibellini e con il destino della "mirabilissima" San Gimignano, colta nel suo ultimo splendore prima della sottomissione a Firenze e della peste del 1348.

Dialogherà con l’autrice la dott.ssa Doriana Valesini, collaboratrice della libreria AmicoLibro, che curerà l'introduzione e l'approfondimento critico dell'opera.

L’AUTRICE

Luciana Benotto, laureata in Lettere moderne e già docente di letteratura e storia, vanta una lunga carriera come giornalista pubblicista (ha collaborato con Il Giorno, Il Giornale e Tuttoturismo). Esperta di narrativa storica, ha già pubblicato titoli di successo come Il Duca e il Cortigiano e Sofonisba. Attualmente cura una rubrica su Alessandria Today WordPress.

Dettagli dell'evento:

Data: 2 aprile 2026

2 aprile 2026 Orario: dalle 16.30 alle 18.00

dalle 16.30 alle 18.00 Luogo: Biblioteca Civica Internazionale, Bordighera

Biblioteca Civica Internazionale, Bordighera Ingresso: Libero fino a esaurimento posti



