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Eventi | 23 marzo 2026, 17:43

Luciana Benotto presenta il romanzo storico "Folgòre da San Gimignano" alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera

Giovedì 2 aprile 2026, alle ore 16.30, la suggestiva cornice della Biblioteca Civica Internazionale ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Luciana Benotto, dal titolo Folgòre da San Gimignano (Edizioni La Vita Felice).

&quot;Folgòre da San Gimignano&quot; alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera

"Folgòre da San Gimignano" alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera

L’evento è organizzato dalla libreria AmicoLibro di Bordighera.

Il volume ci conduce nel cuore del Medioevo comunale, tra il XIII e il XIV secolo, per riscoprire la figura di Jacopo di Michele, ribattezzato "Folgòre" dai contemporanei per il suo eccezionale talento poetico e militare. Partendo dai soli trentacinque sonetti sopravvissuti all'oblio, l’autrice delinea un ritratto vivido di un uomo la cui vita si intreccia con le lotte tra Guelfi e Ghibellini e con il destino della "mirabilissima" San Gimignano, colta nel suo ultimo splendore prima della sottomissione a Firenze e della peste del 1348.

Dialogherà con l’autrice la dott.ssa Doriana Valesini, collaboratrice della libreria AmicoLibro, che curerà l'introduzione e l'approfondimento critico dell'opera.

L’AUTRICE
Luciana Benotto, laureata in Lettere moderne e già docente di letteratura e storia, vanta una lunga carriera come giornalista pubblicista (ha collaborato con Il GiornoIl Giornale e Tuttoturismo). Esperta di narrativa storica, ha già pubblicato titoli di successo come Il Duca e il Cortigiano e Sofonisba. Attualmente cura una rubrica su Alessandria Today WordPress.

Dettagli dell'evento:

  • Data: 2 aprile 2026
  • Orario: dalle 16.30 alle 18.00
  • Luogo: Biblioteca Civica Internazionale, Bordighera
  • Ingresso: Libero fino a esaurimento posti


 

Redazione

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