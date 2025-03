Al Casinò di Sanremo il Pd riflette sul futuro dell’Europa tra geopolitica e nuove sfide globali (Foto e video)

Si è tenuto al Casinò di Sanremo l’incontro intitolato “Europa alla prova: tra Trump, Putin e le nuove sfide globali”, occasione di confronto sul ruolo dell’Unione Europea nel complesso scenario geopolitico attuale. L’evento, organizzato su iniziativa del consigliere regionale PD Enrico Ioculano, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e figure istituzionali, tra le quali anche il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e l'assessore Lucia Artusi.

Protagonista della serata è stato l’eurodeputato del Partito Democratico Giorgio Gori, che ha offerto un’analisi approfondita sulle sfide che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. Dal ritorno del nazionalismo alla crescente influenza di Donald Trump e Vladimir Putin, passando per le tensioni economiche e le crisi internazionali, il dibattito ha toccato i principali nodi strategici del presente e del futuro europeo.

Ad aprire l’incontro è stata Francesca Antonelli, segretaria del circolo PD Sanremo Centro, che ha introdotto il tema dell’evento sottolineando l’importanza di momenti di approfondimento come questo per coinvolgere i cittadini nelle decisioni che riguardano il destino dell’Europa. Al suo intervento sono seguiti i saluti di Cristian Quesada, segretario provinciale del PD, che ha evidenziato come il ruolo dell’Unione Europea sia sempre più cruciale in un mondo caratterizzato da instabilità e mutamenti rapidi.

Questioni centrali dell'incontro sono stati la sicurezza energetica, le politiche migratorie, il futuro dell’eurozona e il rapporto dell’Europa con le potenze mondiali. Gori ha ribadito la necessità di una maggiore unità e coesione tra gli Stati membri, auspicando un’Europa più forte e capace di affrontare le sfide con autorevolezza e visione strategica.

"Di Europa si parla molto in questo periodo - ha detto Gori - perché la politica internazionale si è rimessa in moto dopo un periodo in cui tutti abbiamo sperato che il mondo fosse un luogo più pacifico, ma purtroppo non è così. L'Europa è al centro di una revisione molto brusca dell'ordine mondiale, da un lato dalla Russia e dall'altro dagli Usa, che hanno rimesso in discussione relazioni esistenti da 80 anni. Oggi la sponda americana non è più così sicura e se il presidente pensa che gli europei sono dei parassiti è un problema. E questo chiama l'Europa a una responsabilità verso i suoi cittadini".

"C'è una richiesta di confronto per capire quali sono gli sviluppi in materia europea - ha aggiunto Ioculano - I temi sono particolarmente sensibili e ritengo che un partito come il nostro debba anche svolgere una funzione di dialettica tra i rappresentanti e i cittadini. Questa occasione è stata utile anche per incontrare alcune realtà produttive della provincia, vista la sua delega, e credo che creare rapporti in tal senso sia utile anche alle nostre imprese".

"Ringrazio sia Giorgio che Enrico per questa giornata - ha detto il segretario provinciale Quesada - Quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, anche alla luce di recenti dichiarazioni da parte delle forze al governo. Sono temi ampi, da discutere con attenzione".