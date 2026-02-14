Sanremo, Francesco Castagnino ed Erica Martini: "Vannacci incursore allo sbaraglio nella politica italiana"

"Il generale Roberto Vannacci si muove nella politica come un incursore in missione permanente: operazioni psicologiche applicate al consenso, attacchi rapidi, dichiarazioni dirompenti, tensione continua. Una comunicazione progettata per restare sempre al centro della scena e tenere i voti 'caldi', più orientata alla mobilitazione immediata che alla costruzione di una linea politica coerente". Una riflessione tagliente quella dei sanremesi Francesco Castagnino ed Erica Martini, membri della direzione nazionale di Democrazia Sovrana Popolare.

"Il suo passato operativo in Afganistan e Iraq emerge nello stile: polarizzazione, narrazione binaria, centralità dell’ego e la convinzione di avere sempre la risposta definitiva. Una strategia efficace per dominare i territori e non dissolversi nei corridoi di Bruxelles, dove molti leader smarriscono visibilità anche se lo stesso generale ha presentato il Parlamento Europeo, come il naturale coronamento della sua carriera politica" - commenta Castagnino - "Poi arriva la rottura improvvisa con la Lega. Ufficialmente, una questione di promesse non mantenute ma la versione convince poco: Vannacci è entrato in un partito di cui conosceva già difetti e contraddizioni. Diverse ricostruzioni giornalistiche parlano di tensioni interne, richieste organizzative e contributi economici tipici della disciplina di partito, elementi che, secondo alcune letture, potrebbero aver pesato più della narrazione ufficiale. Nulla di provato in modo definitivo ma abbastanza da far apparire la fuoriuscita meno come una scelta strategica e più come una decisione presa di fretta e poi trasformata in evento mediatico".

"Il capitolo parlamentare non migliora il quadro. Il voto espresso dai suoi tre deputati su dossier sensibili, inclusi quelli legati alla guerra in Ucraina, ha generato confusione politica e comunicativa. Sostenere la fiducia e poi sostenere di non aver votato le conseguenze di quel sostegno apre due possibilità: o una comunicazione volutamente ambigua, oppure una conoscenza ancora acerba del funzionamento e del peso reale delle votazioni parlamentari. In entrambi i casi, emerge una leadership più attenta al messaggio immediato che alla coerenza istituzionale" - evidenzia Martini - "Il manifesto del nuovo progetto politico rafforza questa impressione: parole forti su orgoglio, onore e patria ma silenzi evidenti su economia strutturale, geopolitica e strategie di governo. Un documento efficace nel mobilitare emotivamente ma fragile quando si tratta di indicare una rotta concreta".

"Nel frattempo nasce la nuova struttura di partito e le scelte organizzative, come la nomina a coordinatore nazionale di Massimiliano Simoni, figura proveniente da un percorso politico di Destra ma è che è approdato alla Lega solo l’anno scorso (unico eletto del Carroccio alla regione Toscana grazie a un listino bloccato imposto al Partito dal generale), alimentano la sensazione di un progetto improvvisato più che costruito con una visione di lungo periodo" - affermano - "Il risultato è un quadro netto: discorsi spesso discontinui, direzione politica incerta e un seguito che assomiglia più a una tifoseria che a un elettorato strutturato. Vannacci domina il ciclo mediatico con abilità da incursore ma la politica non è solo operazioni lampo e colpi di scena. Prima o poi servirà una strategia vera, non soltanto un’altra missione di comunicazione permanente".