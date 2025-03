Sanremo: la città vecchia diventerà 'smart', entro l'anno l'installazione di panchine, ricariche per telefoni e bici ma anche videosorveglianza

Il centro storico di Sanremo, la meravigliosa ‘Pigna’ diventerà più smart. Nell’era della tecnologia anche la città vecchia che, pian piano si sta rinnovando e sta diventando sempre più un luogo dove i turisti cercano la parte antica della città dei fiori, c’era sicuramente bisogno anche di un modo per renderla ancora più appetibile.

L’Amministrazione comunale, su input dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, ha approvato il progetto esecutivo delle aree smart nella Pigna. Saranno 15 le zone dove residenti e turisti potranno trovare un ‘aiuto’ tecnologico, sia per le informazioni sui luoghi da visitare e conoscere che per le proprie apparecchiature tecnologiche.

Alcune delle aree vedranno il posizionamento di panchine, con la possibilità di ricaricare tablet e cellulari ma anche monitor informativi per i turisti. Oltre a questo è prevista l’installazione di colonnine per la ricarica delle bici elettriche, sempre più utilizzate anche in ambito turistico. Un progetto che intende dare ulteriore slancio alla Pigna, che da alcuni anni a ripreso a vivere dopo quelli più bui di fine secolo, quando era prevalentemente un ricettacolo di delinquenza e spaccio.

Oltre ai servizi per residenti e turisti, verranno installate telecamere che garantiranno la video sorveglianza. Si tratta di impianti collegati in fibra ottica e visibili dal comando della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine.

Al momento sono sicure le installazioni in piazza Muccioli, piazza San Giuseppe, piazza Cassini, piazzetta dei Pepi, giardini sopra San Costanzo e via Tapoletti ma sono previsti altri punti dove saranno piazzati i nuovi sistemi tecnologici. Il preventivo dell’appalto è fissato in 430mila euro ed i lavori potrebbero già concludersi per la fine dell’anno in corso.