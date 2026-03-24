 / Eventi

Eventi | 24 marzo 2026, 10:12

Sanremo in Fiore, il Roseto di via Escoffier tra le attrazioni simbolo del Festival dei Fiori

Un percorso tra profumi e colori celebra la tradizione floricola della città: viaggio emozionale tra varietà pregiate e identità del territorio

Sanremo in Fiore, il Roseto di via Escoffier tra le attrazioni simbolo del Festival dei Fiori

Uno degli allestimenti floreali di punta del Festival dei Fiori di Sanremo, evento che fa parte di “Sanremo in Fiore”, in programma dal 25 al 29 marzo, è il Roseto di Via Escoffier, un’installazione che celebra la storica tradizione floricola della città attraverso varietà selezionate e allestimenti curati, raccontando l’eccellenza produttiva, la passione e l’identità del territorio sanremese. 

Si tratta di un vero e proprio viaggio emozionale attraverso profumi, colori e atmosfere, concepito per accompagnare cittadini e visitatori in un’immersione totale nel mondo delle rose, dove la dimensione olfattiva assume un ruolo centrale. I profumi avvolgenti e inebrianti delle diverse varietà di rose selezionate creano un’atmosfera quasi magica, capace di evocare memorie e suscitare emozioni profonde in chi attraversa la via durante questo importante appuntamento primaverile. 

Questo allestimento rappresenta un omaggio sentito e consapevole alla storica cultura floricola di Sanremo, una tradizione che affonda le radici in oltre un secolo di eccellenza nella coltivazione e nella commercializzazione di fiori. La Città dei Fiori, infatti, è uno dei principali centri europei per la produzione di fiori recisi e ha sviluppato competenze tecniche e varietà uniche che nel corso dei decenni hanno conquistato i mercati internazionali.

Attraverso la selezione accurata di varietà pregiate e rappresentative e mediante allestimenti curati nei minimi dettagli, il Roseto di Via Escoffier si propone di esaltare l’eccellenza produttiva del territorio sanremese. Ogni elemento del percorso è stato studiato per raccontare la storia della tradizione floricola locale, della passione di generazioni di coltivatori che hanno dedicato la vita a questa nobile arte, e dell’identità profonda di una città che vive e si identifica con i fiori. Un progetto che coniuga valorizzazione culturale, attrattività turistica e riqualificazione urbana.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo si appresta a vivere un evento straordinario che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium