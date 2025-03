Sanremo: riqualificazione dei Giardini Regina Elena e nuova area parcheggio con fondi PNRR, rimossa l'area del Belvedere (Foto)

La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato un importante progetto di riqualificazione urbana che interesserà i Giardini Storici Regina Elena e l’area parcheggio adiacente al Santuario della Madonna della Costa. L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), rientra nel piano di rigenerazione del centro storico “Pigna-UP” e prevede un investimento di 890.966,40 euro.

Il piano approvato dalla Giunta mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e del verde urbano, con particolare attenzione ai Giardini Storici Regina Elena. L'intervento comprende il restauro delle aree verdi, la realizzazione di nuovi camminamenti e la conservazione degli alberi monumentali presenti, tra cui i Pinus pinea. Tra le opere previste ci sono anche la riqualificazione delle balaustre storiche, il rifacimento delle pavimentazioni con materiali drenanti e il miglioramento dell'illuminazione pubblica.

Un aspetto innovativo del progetto riguarda l'area “Belvedere 1”, dove verrà posata ghiaia sciolta per proteggere l’apparato radicale degli alberi, mentre nuove panchine semicircolari e griglie salva-albero arricchiranno l’arredo urbano. Prevista anche l’illuminazione scenografica della fontana storica presente nei giardini. In proposito all'area è quasi terminato il lavoro di rimozione della precedente pavimentazione.

Un’ulteriore novità riguarda l’area parcheggio a lato ovest della Madonna della Costa, che sarà oggetto di una completa riqualificazione. Questo spazio, oggi utilizzato in modo non regolamentato, sarà trasformato in un’area attrezzata, con una migliore gestione degli accessi e dell’illuminazione. I fondi destinati a questa parte del progetto provengono dalla rimodulazione di un precedente intervento del PINQuA.

Il progetto rientra nei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si avvale del recupero di un ribasso d’asta, consentendo di coprire le spese aggiuntive necessarie per la variante approvata. La Giunta ha deliberato l’assegnazione di 121.966,40 euro derivanti da un precedente intervento non finanziabile, destinandoli al miglioramento della qualità degli spazi comuni e del verde urbano.

Il completamento dell'opera è previsto entro il 2026, con l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio rinnovato e funzionale.