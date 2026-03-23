Sport e territorio, domenica 29 marzo torna “Insieme sul Faudo” tra mare, borghi e natura ligure

Domenica prossima sport, natura e promozione del territorio si incontrano con “Insieme sul Faudo”, l’evento outdoor organizzato da Blu di Mare – Circolo Parasio ASD in collaborazione con CSAIN, nell’ambito del progetto “Bici in Comune”. Il ritrovo è fissato alle 9 a San Lorenzo al Mare, punto di partenza di un percorso che accompagnerà i partecipanti fino al Monte Faudo, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi dell’entroterra ligure.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva all’aria aperta e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio, proponendo un’esperienza accessibile a un pubblico ampio, dagli appassionati di ciclismo fino alle famiglie. Il tracciato, infatti, si snoda lungo itinerari che uniscono mare e montagna, toccando borghi e strade che rappresentano una parte significativa della tradizione sportiva locale, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per vivere il territorio in modo attivo.

L’evento gode del patrocinio dei Comuni di San Lorenzo al Mare e Dolcedo, che sostengono l’iniziativa come momento di promozione turistica e aggregazione sociale. “Insieme sul Faudo” si conferma così non solo come un appuntamento sportivo, ma anche come un’importante occasione di condivisione, capace di unire persone di tutte le età nel segno dello sport e della scoperta del territorio.