Camporosso, grande successo per la 2a edizione di “Arte e Gusto”: due giorni tra artigianato, cultura ed eccellenze del territorio (fotogallery)

Si è conclusa con grande partecipazione e un riscontro ampiamente positivo la seconda edizione di Arte e Gusto, l’iniziativa che nel weekend del 21 e 22 marzo 2026 ha animato Camporosso, confermandosi come un appuntamento capace di unire artigianato, cultura, enogastronomia e arte in un’unica esperienza condivisa.

Nel corso delle due giornate, il pubblico ha potuto immergersi in un programma ricco e variegato: laboratori del gusto, degustazioni guidate, incontri culturali, momenti artistici, oltre alla possibilità di conoscere da vicino produttori, artigiani e protagonisti del territorio. Una formula che ha coinvolto visitatori di tutte le età, valorizzando le eccellenze della provincia di Imperia.

Un successo costruito insieme

La riuscita della manifestazione è frutto di un lavoro corale che ha visto collaborare istituzioni, associazioni e operatori locali. Un ringraziamento particolare va alla Città di Camporosso, a CNA Imperia e all’Associazione Culturale “Il Ponte”, promotori e organizzatori dell’evento, per l’impegno e la visione condivisa che hanno reso possibile questa seconda edizione.

Un grazie va anche a espositori, artigiani, produttori, relatori e ospiti, che con professionalità e passione hanno contribuito a costruire un programma di qualità, capace di raccontare il territorio nelle sue molteplici sfaccettature. Un riconoscimento speciale è rivolto agli hobbisti, coordinati da Patrizia Giusta, le cui creazioni fatte a mano hanno impreziosito l’iniziativa.

Fondamentale la presenza del pubblico, numeroso e partecipe, che ha dimostrato interesse e apprezzamento per un evento che cresce e si consolida nel panorama locale.

Le parole delle istituzioni

A sottolineare il valore della manifestazione è l’assessore di Camporosso Rosella Gastaldo, che ricorda come “Arte e Gusto sia un evento nato di recente, pensato per offrire esperienze legate all’artigianato, all’arte, alla cultura e all’enogastronomia del territorio”.

Grande soddisfazione anche da parte del direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, che evidenzia la visione alla base dell’iniziativa: “Abbiamo voluto replicare questa seconda edizione perché crediamo profondamente nel valore di eventi capaci di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze. Arte e Gusto dimostra come tradizione, creatività e cultura possano diventare motore di sviluppo e attrattività. In questo percorso si inserisce anche Arti-Turismo, progetto nato in CNA Imperia e oggi riferimento nazionale nel legame tra artigianato, turismo e valorizzazione dei territori”. Vazzano conferma l’impegno dell’associazione nel creare nuove occasioni di incontro, crescita e promozione.

Un ringraziamento sentito è rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Camporosso, al sindaco e all’assessore, per il sostegno concreto e significativo alla manifestazione.

Uno sguardo al futuro

Il successo di Arte e Gusto conferma la validità di un format che punta sulla valorizzazione del saper fare artigiano e delle produzioni locali, creando occasioni di incontro, scambio e scoperta.

In questa direzione si inserisce anche il primo appuntamento “di avvicinamento” alle prossime edizioni: la serata benefica e formativa “Degustazione con l’Esperto”, organizzata dall’Associazione ACEB di Camporosso con CNA Imperia, il Comune, la ditta F.lli Beccaria e il progetto My Personal Beer Corner.

Il presidente ACEB Stefano Urso racconta il successo della serata del 20 marzo, dedicata alla degustazione di birre e formaggi, che ha registrato il tutto esaurito al Centro Polivalente G. Falcone: “L’evento, inserito anche nell’Italy Beer Week, ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento. Parte del ricavato sarà destinato ai futuri vincitori del bando ACEB e una quota verrà devoluta alla nuova associazione Progetto Goya”. Urso ringrazia l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, CNA Imperia per il supporto, la ditta F.lli Beccaria, i birrifici Made in Italo, Hop-e e Nadir, il progetto My Personal Beer Corner e Simone Cantoni, che ha affascinato il pubblico con spiegazioni competenti e coinvolgenti sul mondo della birra.

“Arrivederci al prossimo anno per la seconda edizione”, conclude Urso.

Un percorso condiviso

Arte e Gusto si conferma così non solo come evento, ma come un percorso di valorizzazione del territorio, capace di crescere e rinnovarsi mantenendo al centro qualità, identità e partecipazione.