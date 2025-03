Sanremo: ritardi del cantiere per il parcheggio di piazza Eroi, dopo le conferme la preoccupazione dei commercianti al mercato

L’incontro tra Confesercenti e Amministrazione comunale di Sanremo sul Mercato Annonario è stata l’occasione per tornare a parlare del cantiere relativo al costruendo parcheggio sotterraneo di piazza Eroi. Giù nei giorni scorsi, sulle pagine del nostro giornale avevamo evidenziato l’ormai certo ritardo sulla tabella di marcia, di circa sei mesi.

Nel confronto tra l’organizzazione di categoria e palazzo Bellevue sono arrivate ulteriori conferme, anche dopo il lungo stop ai lavori scattato prima del Festival. Il cantiere è fortunatamente ripartito ma, dopo le voci ricorrenti per il mancato pagamento di alcune fatture (alcuni mesi fa) e il ritardato arrivo di materiali, sta comunque preoccupando e non poco tutto il tessuto commerciale della piazza oltre a quello del Mercato Annonario e degli ambulanti che, ogni martedì e sabato sistemano i loro banchi.

Confesercenti ha esposto le proprie preoccupazioni nella riunione con l’Amministrazione ma il tema sarà toccato anche nell’imminente riunione tra le diverse organizzazioni di categoria, che affronteranno una situazione che rischia di minare l’intera zona centrale della città. Al momento sul tavolo ci sono due ipotesi per il futuro del cantiere, ovvero chiudere al più presto lo scavo fatto e terminare il restyling della piazza, da restituire all’utilizzo pubblico e al mercato. Oppure proseguire nel doppio intervento, tra la parte superiore e il proseguimento della costruzione del parcheggio sotterraneo.

I commercianti hanno confermato di volersi prendere qualche giorno di tempo e la volontà di riunirsi per poi trovare una risposta unitaria all’Amministrazione. La preoccupazione per ulteriori ritardi sulla tabella di marcia è sul tavolo e ci si augura che il rinvio di sei mesi sull’apertura del parcheggio possano rimanere tali, evitando un ulteriore rinvio che potrebbe essere letale per il commercio della zona.