Ventimiglia in lutto per Anna Bonzano: “Scompare un pezzo di storia della città”

Il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi e la Vicepresidente Elisabetta Marchetti sottolineano: “Anna è stata sempre un punto di riferimento e un’importante guida per la Confcommercio. Ha sempre portato avanti con il cuore le battaglie a sostegno e a tutela dei commercianti. La sua scomparsa genera un profondo dolore e un grande vuoto. Con Anna Bonzano scompare un pezzo di storia di Ventimiglia”.

Ai famigliari di Anna Bonzano vanno le più sentite condoglianze della Confcommercio di Ventimiglia e della Confcommercio della Provincia di Imperia.