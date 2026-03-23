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Attualità | 23 marzo 2026, 15:51

Ventimiglia in lutto per Anna Bonzano: “Scompare un pezzo di storia della città”

Ventimiglia ha dato oggi l’ultimo saluto ad Anna Bonzano, 86 anni, storica commerciante, per anni titolare di un negozio di articoli da regalo in via Cavour, già Presidente della Confcommercio di Ventimiglia.

Ventimiglia in lutto per Anna Bonzano: “Scompare un pezzo di storia della città”

Il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi e la Vicepresidente Elisabetta Marchetti sottolineano: “Anna è stata sempre un punto di riferimento e un’importante guida per la Confcommercio. Ha sempre portato avanti con il cuore le battaglie a sostegno e a tutela dei commercianti. La sua scomparsa genera un profondo dolore e un grande vuoto. Con Anna Bonzano scompare un pezzo di storia di Ventimiglia”. 

Ai famigliari di Anna Bonzano vanno le più sentite condoglianze della Confcommercio di Ventimiglia e della Confcommercio della Provincia di Imperia.

Redazione

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