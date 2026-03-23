Quartiere in movimento: incontro proficuo tra Comitato della frazione Latte, Sindaco del Comune di Ventimiglia e Polizia Municipale

Si è svolto, su esplicita richiesta del Comitato di Latte, un atteso incontro istituzionale volto a discutere le criticità e le prospettive future della zona. Un vertice che ha visto una partecipazione corale dell'Amministrazione, segno di un’attenzione concreta alle istanze del territorio.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco On. Di Muro Flavio, il Comandante della Polizia Municipale dott. Villano Sandro, i componenti della Giunta Assessori Catalano Adriano e Calimera Domenico e una rappresentanza del Comitato guidata dal Presidente Antonella Marchesi e dai Consiglieri Giacovelli Vincenzo, Murante Angelica, Lorenzi Carlo. La presenza dei vertici del corpo di Polizia ha permesso di affrontare con precisione tecnica i temi legati alla sicurezza stradale e alla gestione dei flussi di traffico.

Il tema principale è stata la nuova rotonda, opera cardine per la regolazione della viabilità locale. Il Comitato ha espresso il proprio apprezzamento per l’andamento dei lavori, che risultano ormai in fase di ultimazione. L'infrastruttura promette di snellire i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza di un incrocio storicamente critico.

In questa fase ancora di lavori, però, non sono mancate situazioni critiche per la sosta selvaggia e l’utilizzo improprio della carreggiata, con mezzi in sosta o in transito contromano. A fronte di queste criticità, l’Amministrazione e il Comando di Polizia Municipale hanno confermato che sono già stati avviati controlli mirati, tuttora in corso, per garantire la sicurezza dell'area anche durante la fase finale del cantiere.

Oltre alla rotonda, la discussione ha toccato altri punti nevralgici:

• Gestione dei parcheggi: analisi delle aree esistenti e possibili ottimizzazioni.

• Sicurezza stradale: nuove proposte per il controllo della velocità nelle vie limitrofe.

Non solo asfalto, ma anche attenzione alla qualità della vita. Il Comitato ha ribadito l'importanza di interventi nei giardini pubblici. In particolare, si resta ora in attesa del rifacimento del verde e della sostituzione della recinzione, elementi fondamentali per restituire alle famiglie e ai residenti un’area ludica sicura e accogliente.

L'incontro è stato segnato da un clima di costruttiva collaborazione. Il Comitato, nelle sue figure, continuerà a mantenere l’attenzione sulle opere per garantire che il quartiere non sia solo più scorrevole, ma anche più vivibile.

L’Amministrazione ha confermato l’impegno, assicurando un dialogo costante con i rappresentanti dei cittadini.

