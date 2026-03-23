Sanremo, Glauco Marzari a 105 anni dà esempio di cittadinanza: oggi al voto per il referendum (Foto)

Aveva già emozionato la comunità lo scorso 18 gennaio, quando il sindaco Alessandro Mager gli aveva portato personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale per il traguardo dei 105 anni, definendolo “un evento straordinario” e un prezioso patrimonio di esperienza per tutta la città. Oggi, a distanza di due mesi, il matuziano Glauco Marzari torna a essere esempio concreto di vitalità e senso civico: questa mattina si è infatti recato alle urne insieme alla moglie per partecipare al referendum sulla giustizia.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, che testimonia come la partecipazione alla vita democratica non abbia età. Con passo deciso e grande lucidità, Marzari ha voluto esercitare il proprio diritto di voto, confermando ancora una volta il forte legame con la comunità sanremese. Un segnale importante, soprattutto per le giovani generazioni: a 105 anni, Glauco Marzari dimostra che l’impegno civico e la responsabilità verso il proprio Paese possono accompagnare tutta la vita.

Dopo gli auguri istituzionali ricevuti a gennaio, la sua presenza al seggio rappresenta oggi una nuova pagina di esempio e dignità, capace di unire memoria, esperienza e partecipazione attiva.