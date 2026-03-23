Missione Pelagos, piattaforma gratuita per le scuole liguri e piemontesi dedicata a balene e ambiente marino

Nasce “Missione Pelagos – Balene e bambini insieme per l’ambiente”, un progetto educativo pensato per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela del mare. L’iniziativa, dedicata al Santuario Pelagos — area marina che protegge otto specie di cetacei nel Mediterraneo — è promossa dall’Istituto Tethys ETS e dalla Cooperativa Verdeacqua SCS, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Da oggi, studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Liguria e Piemonte, insieme ai loro insegnanti, possono accedere gratuitamente alla piattaforma digitale interattiva “Missione Pelagos”. Il sito, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, mette a disposizione materiali didattici, video, schede informative e giochi, calibrati per diverse fasce d’età, oltre a un’area dedicata ai docenti. Il progetto non si limita alla dimensione online. Sono infatti in corso laboratori didattici nelle scuole, progettati per stimolare curiosità, partecipazione emotiva e consapevolezza nei ragazzi. L’obiettivo è chiaro: promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto di uno dei più importanti ecosistemi marini del Mediterraneo.

Per i Comuni liguri firmatari della Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos, l’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per mantenere l’impegno nella diffusione della cultura ambientale tra i giovani. Per gli altri istituti, invece, si tratta di un’opportunità per integrare i programmi scolastici con un’esperienza educativa innovativa, capace di trasformare la didattica in responsabilità civica. Il coinvolgimento delle scuole piemontesi nasce dal forte legame turistico con la costa ligure, meta ogni anno di numerosi visitatori provenienti dalla regione. Tra le attività previste anche incontri informativi online per gli insegnanti e un concorso creativo che inviterà gli studenti liguri a realizzare “messaggi scritti e illustrati dedicati al mare e alla sua biodiversità”.

Il progetto è coordinato e supervisionato scientificamente dall’Istituto Tethys, primo proponente del Santuario Pelagos nel 1991, con la collaborazione della Cooperativa Verdeacqua per le attività didattiche e lo sviluppo della piattaforma digitale. Coinvolti anche alcuni Comuni firmatari dell’Accordo Pelagos.

Insegnanti ed enti interessati possono richiedere informazioni scrivendo a chiara.servolini@verdeacqua.org.