Ciclismo: grande successo e centinaia di partecipanti per l'undicesima edizione 'Granfondo Sanremo-Sanremo 'La Classicissima' (Foto)

Grande successo anche quest’anno per la Granfondo Sanremo-Sanremo 'La Classicissima', giunta alla sua undicesima edizione e che chiuderà il grande weekend di ciclismo. La manifestazione, che segue di un giorno la gara dei professionisti, è partita alle 10 dal lungomare Salvo d’Acquisto.

La Granfondo, attraversata la città di Sanremo, proseguirà sulla statale Aurelia fino ad Imperia, da dove si percorrerà la val Prino, passando per Dolcedo, Pantasina e Vasia. Una volta tornati ad Imperia, i concorrenti saliranno fino alla frazione di Bellissimi per poi raggiungere Civezza e scendere a San Lorenzo al Mare. La parte finale, con l’aggiunta delle varianti su Terzorio e Pompeiana, ripercorrerà la Milano-Sanremo dei professionisti con la Cipressa ed il mitico Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo. L’organizzazione sportiva è curata dall’UC Sanremo. L’arrivo è previsto tra le 12:30 e le 13:30. Le premiazioni sono invece in programma a Villa Ormond, dove si terrà anche il pasta party finale, intorno alle 15.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 54° Cicloturistica Milano-Sanremo, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma l’8 giugno prossimo.

(Foto di Erika Bonazinga)