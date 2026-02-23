Sanremo, inaugurata Casa Vessicchio: nuovo spazio culturale dedicato alla musica e ai giovani artisti (Foto e video)

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, nel pieno della settimana del Festival della Canzone Italiana, Casa Vessicchio, il nuovo spazio dedicato alla creatività e alla formazione artistica allestito ai Bagni Paradiso, sul Lungomare Vittorio Emanuele II.

L’apertura ufficiale, avvenuta alle ore 18 con ingresso su invito, ha segnato il debutto di un progetto ideato e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio, pensato come luogo di incontro tra musica, arti e divulgazione culturale.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dello spettacolo, promuovendo momenti di confronto, formazione e condivisione. Una missione che Vessicchio porta avanti da tempo anche attraverso la sua attività didattica e il suo impegno nel settore musicale.

Realizzato in accordo con la famiglia del Maestro, lo spazio è stato concepito come un ambiente vivo e informale, capace di unire cultura e convivialità: incontri, talk, presentazioni, musica dal vivo e momenti di socialità si alternano in un contesto che richiama l’idea di una vera “casa” aperta ad artisti, professionisti e appassionati.

Il progetto è stato ideato da Peppe Vessicchio insieme a Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, con il contributo di numerosi partner. Media partner dell’iniziativa la rivista Rolling Stone.

Ospite d'onore la figlia del Maestro, Alessia, accolta dalla città che il padre ha sempre definito "la sua seconda casa" come una di famiglia.

Dopo il taglio del nastro, Casa Vessicchio ospiterà il calendario di appuntamenti previsti nei giorni successivi del Festival, con eventi aperti al pubblico tra musica, libri, incontri e momenti conviviali