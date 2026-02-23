Ventimiglia, “Voci di Donna”, ecco la mostra collettiva dedicata all’universo femminile

L’arte torna protagonista a Ventimiglia con “Voci di Donna”, la mostra collettiva che dal 1° all’8 marzo animerà il Centro Culturale Chiesa di San Francesco in via Garibaldi.

Un’iniziativa che celebra l’universo femminile attraverso un percorso espositivo ricco di linguaggi e sensibilità diverse, promosso da Impresa Donna Confesercenti in collaborazione con il collettivo ART.e e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

«L’obiettivo è andare oltre la semplice celebrazione dell’8 marzo» spiega Erika Martini, presidente provinciale di Impresa Donna. «Vogliamo creare un’occasione autentica di riflessione, ascolto e dialogo attraverso l’arte. Le opere raccontano il femminile nelle sue molteplici sfumature: forza e fragilità, memoria e trasformazione, radici e visione».

La mostra sarà inaugurata domenica 1° marzo con un vernissage preceduto da un momento di riflessione dedicato al significato profondo dell’iniziativa. Un appuntamento che segna anche l’incontro tra il mondo delle imprese e il collettivo ART.e, realtà composta da artisti e artigiani locali uniti dal desiderio di fare rete e valorizzare l’arte come linguaggio inclusivo e condiviso.

Martini ringrazia inoltre l’Amministrazione comunale e l’assessore Serena Calcopietro per il sostegno: «“Voci di Donna” vuole essere un’esperienza culturale capace di lasciare traccia, generando consapevolezza, dialogo e condivisione».

La mostra presenterà opere di pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e testi poetici, offrendo ai visitatori un percorso immersivo nel mondo femminile e nelle sue narrazioni.

Per informazioni: ART.e – compagniainart.e@gmail.com Instagram: @art.e_group Facebook: ART.e