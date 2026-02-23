Sanremo in fibrillazione: tra poche ore l’EniCarpet accende la vigilia del Festival, seguilo in diretta con SanremoNews (Foto e video)

Mancano ormai poche ore e l’attesa in città è palpabile: anche quest’anno su SanremoNews.it torna l’appuntamento esclusivo con “EniCarpet Live”, la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo, nel cuore di Sanremo. L'attesa è sempre più parpabile, con centinaia di persone già piazzate ai bordi della passerella, qualcuno anche con sedie portate da casa per un'attesa più dolce: gente di tutte le età si prepara ad accogliere i propri beniamini con in mano gli immancabili smatrtphone per immortalare qualsiasi momento durante l'attesa, come le esibizioni e le prove sul Suzuki stage.

Con la regia di Marco Pugno porteremo il pubblico dentro l’atmosfera della vigilia, con la conduzione di Carlo Alessi e Gianni Micaletto e le incursioni in tempo reale dalle piazze e da via Matteotti di Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it), Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (LaVocediGenova.it), Andrea Musacchio ed Elia Folco.

Il nostro Gruppo Editoriale MoreNews si presenta a questa edizione con una copertura totale: articoli dalle sale stampa, interviste dal Teatro Ariston e curiosità dalla città che raccontiamo da 25 anni. Ogni momento della manifestazione sarà documentato con news, video e fotogallery: gli scatti di Duilio Rizzo ed Erika Bonazinga accompagneranno il racconto sulle pagine di SanremoNews.it e di tutte le testate del gruppo, con collaborazioni anche su media italiani ed esteri, senza mai perdere di vista il territorio imperiese, anima del nostro quotidiano.

E per entrare subito nel clima della grande serata, questa sera dalle 19.30 — in diretta su tutti i nostri canali — sarà possibile vivere da vicino la sfilata dei protagonisti del 76° Festival. Il live sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube.

Con una Smart TV collegata a Internet l’esperienza sarà ancora più coinvolgente: basterà aprire l’app YouTube e cercare il profilo “Redazione Il Nazionale” per godersi lo spettacolo in diretta, diffuso anche da tutti i quotidiani del gruppo MoreNews.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Sanremo è pronta, e noi siamo pronti a raccontarvela in tempo reale.