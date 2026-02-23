Sanremo, Sorrisi accende la festa: un Opening Party da 530 ospiti per inaugurare la settimana del Festival (foto)

Una serata magica quella dell’Opening Party di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, che come da tradizione ha dato il via alla settimana dedicata al Festival di Sanremo e ai suoi protagonisti.

A festeggiare ieri sera, domenica 22 febbraio, nella cornice del Royal Hotel di Sanremo, insieme alla redazione di Sorrisi era presente un parterre di oltre 530 ospiti, tra i quali Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, Laura Pausini, cantante e conduttrice, gli artisti in gara e personalità del mondo dello spettacolo. Un party esclusivo che ha celebrato la musica e la storia del Festival con emozionanti momenti di condivisione e con un’esibizione speciale.

Due momenti speciali hanno incorniciato la serata: le consegne del Telegatto – il riconoscimento più amato dal mondo dello spettacolo – ai due conduttori Carlo Conti e Laura Pausini da parte dal direttore del magazine Aldo Vitali per celebrare la conduzione del Festival.

OLTRE 530 OSPITI D’ECCEZIONE

Immancabili, i concorrenti del Festival: Arisa, Bambole di pezza, Chiello, D’Argen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Marco Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nayt, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro. Tra i tanti ospiti anche i concorrenti della categoria giovani e Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e Blind, El Ma & Soniko, i protagonisti del DopoFestival Nicola Savino, Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, oltre personalità del mondo dello spettacolo come Alba Parietti, Caterina Balivo, Giorgia Surina e Mattia Stanga.

Tante le emozioni durante l’Opening Party, iniziato con il taglio del nastro con cui Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, insieme a Carlo Conti hanno dato il via alla serata al Sorrisi The Beach Club, la nuova struttura che ospiterà la redazione del brand per tutta la settimana sanremese.

"Siamo orgogliosi che TV Sorrisi e Canzoni sia il punto di riferimento per il pubblico e per gli artisti che, anno dopo anno, partecipano con entusiasmo alle nostre iniziative. Insieme celebriamo la passione e la magia che rendono il Festival di Sanremo un appuntamento straordinario per tutta la musica italiana", ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

L’OPENING PARTY DI SORRISI

La serata si è svolta all’insegna della convivialità e dei colpi di scena: gli ospiti del Party, infatti, sono stati sorpresi da un flash mob esclusivo del gruppo ANIMEniacs Corp, specializzato nell’interpretazione delle colonne sonore di cartoni animati e delle canzoni più amate dal pubblico, che si è esibito in un mashup dedicato alle storiche hit del Festival di Sanremo: “Volare”, “Io Che Amo Solo Te”, “Un’avventura”, “24mila Baci”, “Felicità”, “L’italiano”, “Cuore Matto”, “Maledetta Primavera”, “Come Saprei”, “Occidentali's Karma”, “Sinceramente”, “Ringo Starr”, “Zitti e Buoni”, “La Noia”, “Soldi”, “Balorda Nostalgia”, “Perché Sanremo È Sanremo”.

Dalle 22 fino a mezzanotte gli invitati hanno ballato sulle note del DJ set di Tommaso Replica, e dei suoi remix virali su TikTok, da “How Deep Is Your Love?” a “Giovani Wannabe”, fino a “Armarcord” e “Uragani”.

Gli ospiti sono stati allietati durante tutta la serata dallo champagne Comte de Montaigne, partner d’eccezione di Sorrisi, che ha offerto le sue preziose cuvée e ha portato in sala una Mathusalem da collezione, firmata dagli artisti come ricordo della serata.

La passione per la musica di TV Sorrisi e Canzoni è stata celebrata anche con l’opera dolciaria di Lavoratti 1938: una creazione adagiata su una struttura a forma di pianoforte, con tre esclusive monoporzioni al cioccolato monorigine Ecuador.

Infine, ad accompagnare l’evento ci ha pensato Martini, che per tutta la serata ha servito i suoi iconici spritz: Bianco Spritz, Bitter Spritz e Vibrante Spritz (versione analcolica).

SORRISI THE BEACH CLUB

Il party si è svolto nel nuovo Sorrisi The Beach Club, costruito intorno alla piscina dell’esclusivo Royal Hotel Sanremo: uno spazio di oltre 500 mq che ospiterà un palinsesto di interviste con tutti i protagonisti del Festival e che da oggi, lunedì 23, alle 17.30 aprirà le porte al pubblico.

La struttura è pensata per offrire un’esperienza immersiva, con la suggestiva piscina progettata da Giò Ponti a fare da sfondo.

Ogni giorno Sorrisi The Beach Club ospiterà format dedicati come le Colazioni con il direttore in collaborazione con Caffè Motta, gli Aperitivi Martini, il nuovo #lavaligiadisanremo con Mandarina Duck, e il vodcast Gimme Five di Jody Cecchetto.

Il profilo TikTok @tvsorrisi sarà il cuore del racconto più autentico della settimana sanremese, tra backstage, interviste, creator e momenti inediti.