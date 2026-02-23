Fujifilm instax porta a Sanremo 2026 l’“Atelier delle Emozioni”: la città si racconta in istantanee

Durante i giorni che accendono i riflettori sulla musica italiana, FUJIFILM instax™ invita il pubblico a vivere il fermento della riviera da una prospettiva diversa, più tattile e autentica, fatta di istanti da tenere per sempre in memoria.

Nasce così “Atelier delle Emozioni”, una brand experience immersiva che trasforma le vibrazioni del contesto urbano in immagini istantanee, storie condivise e ricordi da portare con sé.

Dal 24 al 28 febbraio 2026, nel cuore della città dei fiori, in Via Gaudio 58, Atelier instax™ apre le porte a cittadini, visitatori e appassionati, offrendo uno spazio gratuito dove design, colore e tecnologia si fondono in un’esperienza da vivere senza filtri. Un luogo che celebra la creatività individuale e collettiva, ispirato alla filosofia instax™ “Don’t just take, give.”.

All’interno dell’Atelier, il percorso prende forma attraverso installazioni e momenti esperienziali pensati per coinvolgere e sorprendere:

Studio Sanremo accoglie gli ospiti in un set suggestivo, in cui cantare 15 secondi di un brano simbolo del repertorio pop più amato su un palco digitale animato da LED wall. Ogni performance viene catturata dalla nuova instax mini Evo Cinema™, che rivisita musica e immagini con filtri ispirati alle diverse epoche dagli anni ’30 ai giorni nostri, trasformando ogni esibizione in un ricordo dal fascino cinematografico.

Accanto a questo, Cascata di Ricordi invita alla condivisione spontanea. Un’installazione sospesa fatta di fili colorati, stampe instax™, fiori e messaggi, dove le emozioni prendono forma e circolano liberamente. I visitatori sono invitati a lasciare una foto o una frase e a prenderne un’altra, in un gesto simbolico che crea connessioni inattese tra sconosciuti, uniti dalla stessa colonna sonora.

Nel corso della settimana, Atelier delle Emozioni di instax diventa anche un punto d’incontro vivo e in continua evoluzione. Grazie alla collaborazione con Sony Music Entertainment Italy, gli artisti Maria Antonietta e Colombre riserveranno al pubblico una sorpresa esclusiva all’esterno dello spazio instax™, in una data che verrà svelata attraverso i canali social del brand.

L'evento vedrà il coinvolgimento di influencer e talent di rilievo che con i fan, animeranno le attività e potenzieranno la comunicazione dell'iniziativa.

Nuove icone instax™: quando la tecnologia incontra l’emozione

Atelier delle Emozioni è anche l’occasione per scoprire due recentissimi prodotti della gamma instax™, creati per chi ama raccontarsi attraverso le immagini.

instax mini Evo Cinema™, ispirata alla storica Fujica del 1965, unisce estetica rétro e innovazione contemporanea. Oltre a scattare e stampare, permette per la prima volta di creare video e di trasformare un fotogramma in una stampa animata grazie a un QR code integrato, che prende vita sullo smartphone. Con oltre 100 combinazioni di filtri ed effetti, ogni scatto diventa un piccolo racconto personale.

instax mini Link+™ è la stampante per smartphone pensata per un uso creativo e social, veloce e intuitiva. Consente di trasformare scatti digitali, ispirazioni e contenuti online in stampe istantanee curate nei dettagli, grazie anche a funzioni dedicate al design e alla personalizzazione.

Con Atelier delle Emozioni, FUJIFILM instax™ porta nel litorale sanremese uno spazio dove l’energia, la convivialità, il divertimento, la creatività si vivono, si stampano e si condividono. Perché alcune emozioni meritano di essere ricordate, non solo salvate.