Bruno Luverà porta Camilleri a Casa Sanremo Writers: “Amo le triglie di scoglio” protagonista degli Ambasciatori della Lettura

Bruno Luverà con “Amo le triglie di scoglio-Andrea Camilleri si racconta”, scritto con Vincenzo Mollica, è il protagonista dell’appuntamento di martedì 24 febbraio alle 17.30 di Rai Libri con “Ambasciatori della Lettura” a Casa Sanremo Writers. Intervengono le giornaliste Laura Delli Colli e Grazia Serra.

La presentazione sarà trasmessa in diretta su RaiPlay.

Luverà, vicedirettore di Rai Approfondimento, rende un omaggio intenso e originale a Camilleri per il centenario della nascita. Il libro è il racconto delle cinque vite del più letto scrittore italiano, che ha lavorato per trent’anni in Rai. Salvo Montalbano insieme a Pinocchio è il personaggio letterario italiano più conosciuto al mondo. Dagli incontri di vent’anni con gli autori riemergono parole, sorrisi, silenzi, capitoli inediti dell’avventuroso romanzo della vita di Andrea Camilleri. Un viaggio che abbraccia quasi un secolo e diventa spunto per un’autobiografia della nazione. Dall’infanzia a Porto Empedocle, dove insieme al padre impara ad amare il mare e la pesca delle triglie di scoglio, ai racconti della guerra. La prima vita artistica di Camilleri, la passione per il teatro, la solitudine nei difficili anni Cinquanta, il sogno del regista che lentamente prende forma. La seconda vita segnata dal rocambolesco ingresso in Rai e l’inizio della sperimentazione alla radio. Nella terza vita l’approdo in televisione con l’incontro considerato più importante da Camilleri, quello con Eduardo De Filippo, e la produzione delle inchieste del commissario Maigret. Sono gli anni Sessanta e Camilleri racconta gli episodi della censura. La quarta vita lo riporta alla scrittura, con il successo a settantadue anni della ‘Pantera grigia’. Luca Zingaretti racconta il suo Montalbano, Antonio Manzini immagina con Camilleri un’indagine condotta da Schiavone e Montalbano insieme. La quinta vita, il ritorno al teatro, con la ‘Conversazione su Tiresia’. Il libro ricostruisce il romanzo della vita di Camilleri con le parole di Andrea: la storia d’amore con Rosetta, il suo angelo custode per oltre sessant’anni, i dieci anni di rifiuti editoriali, l’invenzione del “vigatese”, l’amicizia con Elvira Sellerio diventata la sorella minore che aveva sempre cercato. Il debito culturale con Pirandello, Sciascia e Simenon. Gli anni della cecità, che non interrompono la vena letteraria. L’impegno politico e civile dell’ultimo intellettuale del Novecento, che ha cambiato l’immagine della Sicilia. Lo scontro finale tra i due Montalbano, di carta e celluloide, con lo scrittore che trasforma il romanzo in un “libro teatro”. Bruno Luverà e Vincenzo Mollica hanno ricucito la mappa dei beudi di vita che Camilleri ha lasciato in Rai a futura memoria, perché i lettori possano scoprirli, nell’incanto di un viaggio letterario, senza sapere dove quei sentieri di parole li porteranno.

Bruno Luverà, giornalista, scrittore e fumettista. Ha iniziato a Radio Radicale, poi al Mattino dell’Alto Adige e successivamente alla Rai, alla Tgr, al Giornale Radio e al Tg1, dove è diventato inviato speciale, giornalista parlamentare e vicedirettore. Vincitore del Premio Saint-Vincent di giornalismo, ha curato e condotto per dodici anni la rubrica dei libri del Tg1: “Billy”. Oggi è vicedirettore agli Approfondimenti Rai. Autore di saggi e graphic novel, docente di giornalismo all’Università IULM di Milano

Con “Ambasciatori della Lettura”, Rai Libri conferma la propria vocazione a creare occasioni di dialogo tra autori e lettori, portando la parola scritta al centro della scena culturale di Sanremo. L’iniziativa è nata per rafforzare il proprio impegno nella promozione della cultura della lettura.

Prossimi appuntamenti:

Mercoledì 25 febbraio toccherà a Beppe Convertini con Il Paese delle tradizioni, un viaggio appassionato tra feste popolari, riti e sapori italiani. Un diario che difende le radici dall’oblio, intrecciando il volto moderno della televisione alla memoria collettiva dei borghi.

Giovedì 26 febbraio sarà dedicato a Giorgio Calcara e al suo Battiato svelato. L’autore cura un saggio poetico e profondo sull’universo spirituale, musicale e filosofico di Franco Battiato. Tra interviste, aneddoti e testimonianze inedite, emerge il ritratto di un artista visionario.

Venerdì 27 febbraio Massimiliano Ossini, conduttore Rai e scrittore, presenterà Oltre i limiti. Dall’Elbrus allo stretto di Messina, le sfide impossibili che diventano di tutti, un racconto di viaggio, fatica e conquista che va dal Caucaso allo stretto di Messina. Un libro che trasforma le sue esperienze in metafore della vita, mostrando come la vera vetta sia dentro ciascuno di noi.

A chiudere la rassegna, sabato 28 febbraio, sarà Maria Latella con La sfida delle idee, presentato in anteprima. Conduttrice di vari programmi, tra cui La Biblioteca dei Sentimenti, l’autrice anticipa a Sanremo il suo nuovo libro, che esplora le idee che stanno modellando il nostro tempo, un dialogo con sei protagonisti della cultura internazionale, tra letteratura, economia, media e pensiero critico.



