Sony Music inaugura a Sanremo il nuovo “Sony Music Store & More”: uno spazio esperienziale nel cuore del Festival

In occasione del 76esimo FESTIVAL DI SANREMO, SONY MUSIC ITALY inaugura oggi, lunedì 23 febbraio, SONY MUSIC STORE & MORE, un hub polifunzionale di oltre 150 mq situato a SANREMO (Imperia) in Corso Garibaldi, 28 che resterà aperto al pubblico fino a sabato 28 febbraio, diventando un punto di riferimento per la città di Sanremo e per gli amanti della musica.

Sony Music Store & More è uno spazio esperienziale, dinamico e interattivo, unico nel suo genere, pensato per rappresentare l’universo musicale di Sony Music e il suo pubblico. Lo store è aperto oggi, lunedì 23 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, e da domani, martedì 24 febbraio, a sabato 28 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L’ingresso è libero.

Sony Music Store & More non è pensato solo come un luogo di acquisto, dove il pubblico può scoprire nuova musica e grandi classici grazie a un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, edizioni speciali e prodotti esclusivi, ma anche come uno spazio immersivo ed esperienziale.

In programma firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e tante altre attività speciali pensate per coinvolgere i fan da vicino, tra momenti di condivisione, sorprese e occasioni uniche per vivere l’evento in modo ancora più intenso e personale.

Lo store conferma l’impegno di Sony Music nel progettare esperienze uniche e coinvolgenti per gli appassionati di musica, proponendo temporary shop in tutta Italia e al Festival di Sanremo.

Maggiori dettagli e il programma completo saranno annunciati nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali di Sony Music.