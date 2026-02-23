Immobiliare.it torna a Sanremo: spot, attivazioni e una mostra dedicata a Pippo Baudo per il 76° Festival

Immobiliare.it, gruppo a cui fa capo il portale immobiliare leader in Italia, torna da oggi a Sanremo con una nuova campagna, lanciata in occasione del 76° Festival della canzone italiana.

La società sarà presente con l’ultimo spot di Immobiliare.it Mutui - la divisione del gruppo Immobiliare.it specializzata nella consulenza a distanza sui mutui - dedicato alla ricerca del mutuo perfetto. L’episodio della celebre saga con protagonisti Sherlock e Watson, impegnati ad aiutare una coppia a trovare l’offerta di mutuo più adatta, sarà trasmesso su Rai 1 nel formato da 20” durante le serate di mercoledì (h 21:45 e 1:00), venerdì (h 21:15) e sabato (h 1:15), oltre a essere disponibile in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Lo spot sarà proposto a rotazione anche sui ledwall in alcuni dei punti più strategici della città, tra cui il Teatro Ariston e il Casinò.

Sono previste diverse attivazioni sul territorio, a partire dall’iconico trenino turistico della città, che per il secondo anno consecutivo è stato personalizzato con una livrea speciale ispirata ai colori di Immobiliare.it e alla sua celebre mascotte “Immo”. Durante tutta la settimana della kermesse canora, il trenino ospiterà gratuitamente turisti e residenti, offrendo un modo originale e divertente per scoprire i luoghi simbolo della località ligure. Gli imbarchi e gli arrivi avverranno presso la stazione del Forte Santa Tecla.

Proprio all’interno del Forte è aperta al pubblico una mostra - di cui Immobiliare.it è partner - dedicata alle tredici edizioni del programma condotte negli anni dal celebre Pippo Baudo. Il percorso espositivo è arricchito con materiali d'archivio, fotografie, video e aneddoti, oltre che sezioni immersive e interattive, oggetti di scena e costumi iconici che raccontano alcuni dei momenti più memorabili della storia del Festival.

«Essere presenti anche quest’anno a Sanremo, uno dei festival musicali più amati al mondo, ci rende particolarmente orgogliosi. È un’occasione e uno spazio unico per raccontare il legame tra casa e cultura in Italia», afferma Silvio Pagliani, co-founder e CEO di Immobiliare.it. «Inoltre, il Festival condivide con noi lo stesso spirito: così come la musica unisce le persone, noi connettiamo milioni di italiani ai migliori professionisti del settore immobiliare, supportandoli dalla ricerca della casa e della soluzione di mutuo più adatta».

La presenza di Immobiliare.it a Sanremo si inserisce nel progetto “Tra palco e città”, il format lanciato nel 2020 da Rai Pubblicità per dare vita a un Festival diffuso in tutti i luoghi simbolo della Città dei Fiori, con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli appassionati della manifestazione canora presenti sul territorio.