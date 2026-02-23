Music for Change torna a Sanremo: la musica che parla di legalità e impegno civile

Questa settimana, insieme al Festival di Sanremo, torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla musica d’impegno civile: Music for Change – 16ª edizione.

Music for Change è un premio giovanile europeo promosso da Musica contro le Mafie, realtà della rete di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Un progetto che unisce musica e responsabilità, dando voce a chi sceglie di schierarsi per la legalità, la giustizia, i diritti, l’ambiente e contro ogni forma di mafia, corruzione e discriminazione. Dopo un percorso intenso di selezione e formazione, giovani artisti e artiste lavorano insieme a musicisti, autori e tecnici per creare brani capaci di raccontare il presente e scuotere le coscienze. L’obiettivo? Contrastare indifferenza e rassegnazione, riscoprendo partecipazione e impegno per una società più giusta e solidale.

I vincitori premiati a Casa Sanremo

Rossana De Pace – “Pelle d’oca”

– No Dada – “CTRL + C”

– Alice Caronna – “Non c’è tempo”

– La Noce – “Lucy”

Anche quest’anno, con Music for Change, Libera Imperia e Pace Lavoro e Legalità, con il supporto di numerosi enti e associazioni del territorio, promuovono incontri, concerti e momenti di approfondimento rivolti a giovani e scuole, sui temi dell’Agenda 2030 e dell’impegno civile.

26 febbraio – Una giornata speciale

A Bordighera:

Concerto con la partecipazione dei ragazzi del progetto Amunì/USSM (Giustizia minorile)

Pranzo condiviso con gli ospiti della SPES

Visita ai beni confiscati alla ’ndrangheta

Un’occasione per riflettere sulla presenza delle mafie anche al Nord, sul valore della legalità, dei diritti, della dignità e sull’importanza della memoria delle vittime innocenti.

27 febbraio – Politeama Dianese

Concerto finale con la testimonianza di Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro, ucciso nella strage di Strage di Capaci insieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Calendario degli eventi

24 febbraio 2026

- Ore 14.30 – Casa Sanremo, Palafiori (diretta Canale 254 DTT)

Premiazione della 16ª edizione

25 febbraio 2026

- Ore 9.00 – Club Tenco, Sanremo

Esibizione dei vincitori

26 febbraio 2026

- Ore 10.30 – Auditorium Palazzo del Parco, Bordighera

Concerto e presentazione Progetto Amunì

- Ore 13.30 – SPES, Ventimiglia

Pranzo condiviso

- Ore 16.00 – Bordighera

Visita ai beni confiscati

27 febbraio 2026

- Ore 10.00 – Politeama Dianese

Concerto conclusivo e incontro con Tina Montinaro

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.



