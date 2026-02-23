Music for Change torna a Sanremo: la musica che parla di legalità e impegno civile

Questa settimana, insieme al Festival di Sanremo, torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla musica d’impegno civile: Music for Change – 16ª edizione.
Music for Change è un premio giovanile europeo promosso da Musica contro le Mafie, realtà della rete di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Un progetto che unisce musica e responsabilità, dando voce a chi sceglie di schierarsi per la legalità, la giustizia, i diritti, l’ambiente e contro ogni forma di mafia, corruzione e discriminazione. Dopo un percorso intenso di selezione e formazione, giovani artisti e artiste lavorano insieme a musicisti, autori e tecnici per creare brani capaci di raccontare il presente e scuotere le coscienze. L’obiettivo? Contrastare indifferenza e rassegnazione, riscoprendo partecipazione e impegno per una società più giusta e solidale.
I vincitori premiati a Casa Sanremo
- Rossana De Pace – “Pelle d’oca”
- No Dada – “CTRL + C”
- Alice Caronna – “Non c’è tempo”
- La Noce – “Lucy”
Anche quest’anno, con Music for Change, Libera Imperia e Pace Lavoro e Legalità, con il supporto di numerosi enti e associazioni del territorio, promuovono incontri, concerti e momenti di approfondimento rivolti a giovani e scuole, sui temi dell’Agenda 2030 e dell’impegno civile.
26 febbraio – Una giornata speciale
A Bordighera:
- Concerto con la partecipazione dei ragazzi del progetto Amunì/USSM (Giustizia minorile)
- Pranzo condiviso con gli ospiti della SPES
- Visita ai beni confiscati alla ’ndrangheta
Un’occasione per riflettere sulla presenza delle mafie anche al Nord, sul valore della legalità, dei diritti, della dignità e sull’importanza della memoria delle vittime innocenti.
27 febbraio – Politeama Dianese
Concerto finale con la testimonianza di Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro, ucciso nella strage di Strage di Capaci insieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo e Vito Schifani.
Calendario degli eventi
24 febbraio 2026
- Ore 14.30 – Casa Sanremo, Palafiori (diretta Canale 254 DTT)
Premiazione della 16ª edizione
25 febbraio 2026
- Ore 9.00 – Club Tenco, Sanremo
Esibizione dei vincitori
26 febbraio 2026
- Ore 10.30 – Auditorium Palazzo del Parco, Bordighera
Concerto e presentazione Progetto Amunì
- Ore 13.30 – SPES, Ventimiglia
Pranzo condiviso
- Ore 16.00 – Bordighera
Visita ai beni confiscati
27 febbraio 2026
- Ore 10.00 – Politeama Dianese
Concerto conclusivo e incontro con Tina Montinaro
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.