"A Carnevale ogni gioco vale" anima i giardini pubblici di Ventimiglia (Foto e video)

Attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, il premio per il miglior costume ed esibizioni degli sbandieratori e dei musici. "A Carnevale ogni gioco vale" anima i giardini pubblici di Ventimiglia.

La manifestazione, andata in scena nel pomeriggio di sabato, ha fatto divertire grandi e piccini. Una grande festa di Carnevale, proposta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia con il patrocinio del Comune, che ha attirato tantissime persone.

"E' stato un evento eccezionale" - commentano gli organizzatori - "C'è stata una grandissima partecipazione di bambini e adulti. La manifestazione alla sua prima edizione all'interno dei giardini pubblici è riuscita e ne siamo contenti. Ringraziamo l'Amministrazione comunale e gli uffici comunali, sia Commercio che Manifestazioni, per l'appoggio, la logistica e per aver contribuito ad organizzare l'evento, il chiosco ABC di David Fiori, zio Baffo presente con la sua bancherella, Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, e l'animazione musicale. E' stato un bellissimo evento, grazie a tutti coloro che sono venuti a festeggiare il Carnevale con noi".