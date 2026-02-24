 / Eventi

76° Festival di Sanremo, Angelica Bove incanta la sala stampa intonando “Hallelujah”

La cantante di Sanremo Giovani sarà in gara tra le Nuove Proposte con “Mattone” contro Mazzariello


Angelica Bove con la sua voce profonda incanta per un momento la sala stampa intonando Hallelujah di Leonard Cohen. “Come non amarla questa canzone - spiega la cantante - mi emoziona tantissimo. A 6 anni ero una bambina molto arrabbiata, ricordo questo momento in cui ero nella dispensa di casa, volevo sfogare la mia rabbia, e mi sono messa a cantare Hallelujah. Non penso allora di aver compreso la profondità di quel pezzo, ma è stato il miglior sfogo melodico che io abbia mai conosciuto”.

In gara tra le Nuove Proposte, sfiderà con “Mattone” il cantante uscito da Area Sanremo, Mazzariello. “È un gioco a cui stiamo tutto. Contro chi ti trovi è indifferente, l’importante è avere quei tre minuti per importi. Il motivo per cui siamo poco competitivi e ironici tra di noi è che alla fine hai quei tre minuti per fare la cosa che ami di più”.

La musica come mezzo per affrontare il dolore che nonostante la giovane età si è già ritrovata ad affrontare, ovvero quello della perdita di entrambi i genitori: “Per me la musica serve per esorcizzare una parte difficile e molto dolorosa. Se nella vita sono più ironica, mi concedo di essere indagare così a fondo nel dolore grazie alla musica.” 

Prima volta sul palco di Sanremo per la 22enne romana. “È il mio primo Sanremo cantare live è una cosa incredibile. Sono veramente felice di essere qui, è un privilegio. Mattone per è la mia storia, non la sento come una canzone e basta.Mi ricordo la prima prova a Roma con questo pezzo e mi dovevo trattenere dalle lacrime perché era un arrangiamento emotivo. Conservo questo bel ricordo”. 

Chiara Gallo

