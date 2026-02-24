Festival di Sanremo, navette e parcheggi straordinari: le prime oggi sulla ciclabile, già in molti gli utilizzatori (Foto e Video)

E’ scattato alle 16 in punto, con la partenza delle due navette, una da Arma di Taggia e l’altra dalla periferia Ovest di Sanremo, il progetto straordinario e temporaneo, concepito esclusivamente per i giorni della manifestazione, con l’obiettivo di ridurre la pressione del traffico veicolare sul centro cittadino e migliorare la gestione dei flussi in entrata e in uscita dalla città. Si tratta di un servizio messo in atto con 9 navette che si danno il cambio e che svolgono due tragitti sulla pista ciclabile: uno tra Arma di Taggia e la zona di Villa Nobel e l'altro tra Pian di Poma e piazzale Dapporto. La pista, infatti, rimane totalmente a disposizione di bici, monopattini e pedoni nella zona centrale della città.

Inoltre, sul tratto percorso dalle navette è in atto un servizio di controllo svolto da personale a piedi e in moto, oltre ad un macchina della Polizia Municipale che, all'inizio del servizio, ha verificato con attenzione entrambi i tratti mentre, alcuni agenti presidieranno la ciclabile per tutto il periodo di utilizzo delle navette. Il servizio, come evidenziato anche ieri dall'assessore Alessandro Sindoni, rimarrà attivo solo fino a sabato ed è sperimentale per capire come verrà utilizzato nel corso della settimana festivaliera. Intanto, da registrare che la prima navetta partita da Arma di Taggia, ha viaggiato già con una decina di passeggeri.

Due di questi, entrambi di Biella, hanno accolto con favore il servizio: "Dobbiamo andare in centro - ci hanno detto - ed abbiamo approfittato lasciando la macchina al parcheggio di Bussana. Se funzionerà lo utilizzeremo ancora". Il piano sarà attivo unicamente da oggi a sabato e non rappresenta una modifica strutturale della viabilità, ma una soluzione eccezionale studiata appositamente per rispondere alle esigenze legate all’evento. Cuore dell’intervento è la creazione di una viabilità alternativa basata su parcheggi periferici dedicati e su un servizio navetta con minibus da 30 posti, capace di collegare rapidamente le aree di sosta con il centro di Sanremo. Nel dettaglio, il progetto prevede l’attivazione di aree di parcheggio “Festival” per una capienza complessiva di circa 930 posti auto, distribuite tra Pian di Poma, via Vittorio Emanuele II, Lungomare Salvo d’Acquisto, Tre Ponti, Lungomare di Bussana e Arma di Taggia per i camper. Tutti i parcheggi saranno a pagamento con tariffa giornaliera forfettaria di 20 euro, valida per l’intera giornata e comprensiva dell’utilizzo gratuito del servizio navetta per tutti gli occupanti del veicolo.

Il servizio navetta, elemento centrale del progetto, sarà operativo solo nei giorni del Festival e articolato su due modalità. Dalle 16 alle 2, i minibus transiteranno sia sulla viabilità ordinaria sia su specifici tratti della pista ciclabile, temporaneamente riservati al servizio e presidiati da personale formato, con velocità ridotta e massima attenzione alla sicurezza dell’utenza debole. Dalle 10 alle 16, invece, il collegamento avverrà esclusivamente su strade urbane, garantendo comunque la continuità del servizio. I percorsi saranno suddivisi in due linee principali, una a ponente e una a levante, per collegare le aree di parcheggio più distanti con il centro città, mantenendo tempi di attesa contenuti e un flusso costante di mezzi. Il tratto centrale della pista ciclabile cittadina rimarrà sempre aperto a pedoni e ciclisti, a conferma della natura temporanea e mirata dell’intervento.

Durante l’intera settimana del Festival, il sistema sarà supportato da un presidio capillare di operatori, addetti alla gestione dei parcheggi, delle fermate, degli accessi alla ciclabile e dei punti nevralgici, oltre a un servizio di vigilanza notturna. È inoltre prevista una segnaletica temporanea dedicata, posizionata lungo i principali assi di accesso alla città, e l’attivazione di punti informativi ai caselli autostradali. A completamento del progetto, sarà realizzata una campagna informativa mirata, attraverso social media, testate online e una pagina dedicata sul sito del Comune di Sanremo, per informare cittadini, visitatori e operatori sulle modalità di accesso, sui parcheggi disponibili e sul funzionamento delle navette.

Il progetto si configura quindi come una misura eccezionale, limitata nel tempo e pensata esclusivamente per la settimana del Festival, con l’obiettivo di garantire una mobilità più ordinata, sicura ed efficiente nei giorni di massimo afflusso, senza incidere in modo permanente sull’assetto urbano della città.