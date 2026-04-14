Ventimiglia, conferenza Auser sul Terzo Settore: al centro il saggio “Economia del Dono”

in programma domani presso il Salone Sant’Agostino, nel chiostro cittadino, aperto a tutta la cittadinanza. Dopo gli incontri dedicati alle successioni, al contenzioso assistenziale Inps e all’Intelligenza Artificiale, il focus si sposta questa volta sul Terzo Settore e sui “beni relazionali” prodotti dagli enti del Terzo Settore (ETS). Al centro dell’incontro la presentazione del saggio “Economia del Dono”, scritto dal professor Giancarlo Memmo ed edito da Pasquale d’Arco. Un’opera che invita a riflettere sul ruolo della gratuità in un contesto globale segnato da crescenti disuguaglianze.

Nel comunicato si sottolinea come, in una società globalizzata, persista una forte iniquità nella distribuzione delle risorse, con un conseguente aumento della povertà. Da qui l’invito a valutare l’operato dei governi non solo attraverso indicatori economici tradizionali, ma anche tramite strumenti come l’indice di Gini, che misura il livello di disuguaglianza. Il saggio propone una visione alternativa: nella cosiddetta “società dell’abbondanza”, la gratuità e l’economia del dono potrebbero rappresentare un potente antidoto alle disuguaglianze, non solo a livello nazionale ma anche globale.

Secondo l’analisi dell’autore, il dono e la gratuità sono elementi radicati sia nelle società arcaiche sia nel comportamento umano, e continuano a esistere, seppur in forme diverse, anche nelle moderne economie di mercato. A rafforzare il messaggio dell’iniziativa, il volume sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, anche tramite QR code. Una scelta simbolica: il libro è stato realizzato al prezzo di copertina definito “un dono a una persona della vostra vita sociale”, con l’obiettivo di promuovere concretamente una cultura della gratuità e della condivisione.