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Eventi | 14 aprile 2026, 08:05

"Vecchi e nuovi pilastri del futuro equilibrio mondiale", a Sanremo evento pubblico con il generale Marcello Belllacicco

A presentare la conferenza sarà il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia

&quot;Vecchi e nuovi pilastri del futuro equilibrio mondiale&quot;, a Sanremo evento pubblico con il generale Marcello Belllacicco

"Vecchi e nuovi pilastri del futuro equilibrio mondiale" sarà il tema al centro  dell'incontro che verrà proposto nella prestigiosa sede del Grand Hotel Des Anglais a Sanremo mercoledì 15 aprile alle 18.

Il presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia Sergio Pallanca avrà il piacere e l'onore di presentare la conferenza con il generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco, alpino paracadutista, insieme a Salvatore Marino.

L'evento pubblico, a ingresso libero, sarà presentato da Rino Aliquò. "L'invito a partecipare è esteso a tutti" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è libero".

Elisa Colli

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