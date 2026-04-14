Trionfo della Dap Ballet di Vallecrosia al 'Fil 2026' di Loano nel weekend: tredici coreografie, tredici podi conquistati (Foto)

È stato un fine settimana all’insegna del successo quello appena trascorso per la Dap Ballet di Vallecrosia, protagonista al FIL (Festival Internazionale Live 2026) andato in scena al Palazzetto dello Sport di Loano. La scuola guidata dalla maestra Cristina Valente ha ottenuto un risultato straordinario: tredici coreografie presentate e altrettanti tredici podi conquistati, confermandosi tra le realtà più brillanti della manifestazione dedicata ai giovani talenti della danza e del canto.

Numerosi gli ori conquistati, a partire dagli assoli con Cloé Ciarapica nel Modern Junior e Lara Angelica Calimera nell’assolo contemporaneo junior. Primo posto anche per il duo composto da Giulia Anfosso e Nicole Caodaglio nei passi a due modern junior. Successo pieno anche nelle categorie di gruppo: conquistano il gradino più alto del podio SAUDADE per la composizione coreografica, BLACKOUT nel Modern junior, NOT ONE, NOT SINGLE BUT ALL nel contemporaneo junior e BEYOND FEAR nel contemporaneo senior. Completano il medagliere un argento per Sofia Lamanna nell’assolo Modern teen e diversi bronzi: per Aurora Spataro negli assoli contemporaneo teen, per Lara Angelica Calimera, Melodie Manuello e per il duo contemporaneo junior formato da Nike Giangreco e Sofia Bulat.

“Sono fiera e soddisfatta dei risultati delle mie atlete” ha commentato con entusiasmo Cristina Valente al termine della competizione. “Questo è il giusto riconoscimento per l’impegno e gli sforzi di tutte le bambine e ragazze che dedicano anima e cuore alla loro più grande passione. Un grazie speciale in particolare a Luciano Di Natale e Michael Fuscaldo, che collaborano nel mio team”. Intanto, l’attività della scuola prosegue senza sosta, con nuove iscrizioni soprattutto tra le più piccole. Lo sguardo è già rivolto al futuro: come da tradizione, la Dap Ballet è al lavoro per il saggio finale di fine giugno al Teatro Ariston, appuntamento atteso per ammirare le nuove coreografie firmate da Cristina Valente e dal suo staff.