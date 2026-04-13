Sanremo laboratorio gratuito su alimentazione sostenibile: cibo locale e zero sprechi 23 aprile da Barbarina in via Corradi

A Sanremo prende il via un laboratorio gratuito dedicato all’alimentazione consapevole e sostenibile, con un focus su cibo stagionale, prodotti locali e riduzione degli sprechi. L’iniziativa si terrà il 23 aprile alle 18:30 da Barbarina, in via Corradi 5, ed è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria al numero 329 5883079. Il percorso, intitolato “Mangiare stagionale, locale, non sprecare”, punta a fornire strumenti pratici per cambiare le abitudini quotidiane, valorizzando le risorse del territorio e promuovendo una maggiore attenzione alla sostenibilità alimentare.

Il laboratorio è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito delle attività dedicate alla promozione di pratiche sostenibili nelle comunità locali. A guidare l’incontro sarà Doriana Fraschiroli, esperta di erbe e cultura del cibo naturale, che accompagnerà i partecipanti in un percorso divulgativo e pratico sulle scelte alimentari più consapevoli.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Aiuto alla Vita, in collaborazione con I Deplasticati e con il patrocinio di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Sanremo, con l’obiettivo di diffondere una cultura del cibo più responsabile e rispettosa dell’ambiente.