Sanremo, nuovo successo di pubblico per l'Orchestra Sinfonica

Evento esclusivo ieri sera al Teatro del Casinò dove l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha proposto al numeroso pubblico in sala il concerto “La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del ’900”, con un programma innovativo con brani in prima esecuzione per la città e uno strumento tanto insolito quanto sorprendente nel repertorio sinfonico: l’armonica a bocca.

L'interpretazione è stata affidata a Gianluca Littera, tra i massimi virtuosi a livello internazionale.

Il concerto, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, ha proposto un percorso nel Novecento musicale attraverso pagine che mettono in dialogo l’armonica con l’orchestra, valorizzando le straordinarie possibilità espressive. Musiche di Michael Spivakovsky, James Moody, Nino Rota.

Un plauso speciale per questo ennesimo successo è giunto da Enza Dedali, assessore alla cultura, che sottolinea l’ormai consolidato affetto tributato dal pubblico all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il prossimo appuntamento, in programma alle ore 18 sabato 18 al Teatro del Casinò e domenica 19 al palazzo del Parco di Bordighera, sarà intitolato "Voci di Mozart, il clarinetto canta, la sinfonia danza".

Il concerto, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, vedrà la partecipazione speciale di Calogero Palermo (clarinetto).