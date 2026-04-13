L'Orchestra Sinfonica di Sanremo protagonista al Cavour per un omaggio a Mozart

Sarà la Orchestra Sinfonica di Sanremo la grande protagonista del nuovo appuntamento de “I Concerti del Cavour”, in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 al Teatro Cavour, con una serata interamente dedicata al genio di Wolfgang Amadeus Mozart.
L’ensemble matuziano, punto di riferimento della scena musicale del Ponente ligure, sarà guidato dal maestro Giancarlo De Lorenzo in un programma che mette in luce l’evoluzione e la straordinaria modernità del linguaggio mozartiano. Un percorso raffinato che attraversa due capolavori della maturità del compositore austriaco, restituendone l’equilibrio tra rigore formale ed espressività.
Al centro della prima parte il celebre Concerto per clarinetto in la maggiore K 622, affidato al talento internazionale di Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Una pagina tra le più alte della letteratura per lo strumento, in cui il dialogo tra solista e orchestra si sviluppa con naturale eleganza: dalla limpidezza dell’Allegro iniziale, alla profondità lirica dell’Adagio, fino alla brillantezza del Rondò conclusivo.
A seguire, la Sinfonia n. 36 “Linz” K 425, esempio emblematico della piena maturità sinfonica mozartiana. Un’opera che l’Orchestra Sinfonica di Sanremo interpreta valorizzandone la ricchezza timbrica e la tensione dinamica: dall’imponente apertura all’energia del finale, passando per momenti di intensa cantabilità e raffinatezza orchestrale.
L’appuntamento rientra nella stagione 2025/2026 diretta da Sergio Maifredi e conferma il ruolo centrale della Sinfonica di Sanremo nella diffusione della grande musica sul territorio, capace di coniugare qualità artistica e accessibilità al pubblico.