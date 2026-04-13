Sanremo, Valerio Aiolli ai Martedì Letterari con la presentazione di “Portofino blues”

Nuovo appuntamento con i Martedì Letterari: domani, martedì 14 aprile alle ore 16.30, sarà protagonista lo scrittore Valerio Aiolli, che presenterà il suo ultimo libro “Portofino blues” (Voland edizioni). L’incontro vedrà la partecipazione della prof.ssa Stefania Sandra.

Il romanzo prende avvio da un fatto di cronaca che ha segnato profondamente l’immaginario mediatico italiano e internazionale: la scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta, avvenuta l’8 gennaio 2001 nei giardini di Villa Altachiara a Portofino. Da quel momento si apre un’inchiesta lunga e complessa, alimentata da ipotesi, ricostruzioni e interrogativi rimasti senza una risposta definitiva.

Il corpo della contessa verrà ritrovato in mare circa venti giorni dopo, al largo della Costa Azzurra, ma i dubbi sulle dinamiche della caduta non sono mai stati chiariti: incidente, gesto volontario o omicidio? Attorno a questo enigma si sviluppa il lavoro narrativo di Aiolli, che ricostruisce la vicenda come un puzzle fatto di testimonianze, articoli di stampa, dichiarazioni e punti di vista differenti.

In “Portofino blues”, l’autore attraversa un intreccio di storie che spaziano tra Liguria, Lombardia, Svizzera, Tunisia, Miami e Acapulco, riportando alla luce un mondo fatto di lusso, eredità milionarie, yacht, relazioni complesse e zone d’ombra, in un racconto che assume i toni del noir contemporaneo.

La narrazione non si limita al fatto di cronaca, ma diventa anche uno specchio della società e di un’epoca, tra costume, economia e potere, restituendo il ritratto di una protagonista e, al tempo stesso, di un sistema.

L’incontro si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali ospitati dalla città e conferma il ruolo centrale dei Martedì Letterari come spazio di approfondimento e confronto con la grande narrativa contemporanea.

Valerio Aiolli, nato a Firenze nel 1961, ha pubblicato numerosi romanzi e raccolte, distinguendosi nel panorama letterario italiano per uno stile attento all’intreccio tra realtà e finzione. Con “Nero ananas” è stato anche tra i dodici candidati al Premio Strega.

Il programma culturale proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti: giovedì 23 aprile si terrà l’incontro dedicato alla Conferenza di Pace di Sanremo del 1920, mentre l’appuntamento con Riccardo Nencini è stato posticipato al 10 maggio.