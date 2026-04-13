Droni e bodycam, la nuova frontiera dei controlli: esperti a confronto al Casinò di Sanremo

Si svolgerà martedì 14 aprile, al Teatro del Casinò (ore 9-13), l’incontro formativo dedicato ai profili più attuali della videosorveglianza ambientale e urbana, con particolare attenzione alle recenti innovazioni normative introdotte dal Decreto-legge 116/2025 e alla corretta gestione giuridica e organizzativa dei dispositivi di ripresa impiegati dagli enti locali

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sanremo, rappresenta un momento di approfondimento tecnico rivolto ad amministratori pubblici, comandanti e operatori di polizia locale, tecnici comunali, responsabili della protezione dei dati e professionisti del settore, chiamati oggi a confrontarsi con un quadro regolatorio sempre più articolato in cui protezione dei dati personali, sicurezza urbana, tutela ambientale e innovazione tecnologica si intrecciano stabilmente.

Gli argomenti saranno approfonditi anche alla luce delle ultime indicazioni in materia di bodycam (Pescara) e droni (Lecce), secondo il programma illustrato nella locandina allegata.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali di Alessandro Mager (sindaco del Comune di Sanremo), Monica Di Marco (segretario generale del Comune di Sanremo), Fulvio Asconio (comandante del corpo di Polizia locale di Sanremo), Santo Fabiano (DPO del Comune di Sanremo).

Nel corso dei lavori saranno affrontati i principali snodi giuridici e operativi oggi collegati alla videosorveglianza ambientale e urbana, in particolare in riferimento all’impatto delle novità introdotte dal DL “Terre dei Fuochi” nella gestione dei controlli ambientali, alla corretta qualificazione delle finalità di trattamento tra GDPR e Direttiva Polizia, all’utilizzabilità dei filmati nei procedimenti amministrativi e sanzionatori.

Spazio anche alla corretta impostazione documentale dei sistemi di videosorveglianza e delle fototrappole, ai profili organizzativi e alla responsabilità degli enti locali nella gestione dei device, nonché alle soluzioni tecnologiche evolute applicate ai contesti urbani e ambientali.

Infine, particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di evitare approcci improvvisati nella gestione dei sistemi di ripresa, alla luce del crescente livello di attenzione delle autorità di controllo e della giurisprudenza in materia.

Relatori

Stefano Manzelli , coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata

, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata Gianluca Sivieri , comandante di Polizia locale, formatore data protection

, comandante di Polizia locale, formatore data protection Matteo Giannelli , direttore Vendite Nivi S.p.A.

, direttore Vendite Nivi S.p.A. Stefano Amato , CEO di Ekiller

, CEO di Ekiller Andrea Bigliardi, Business Development Manager Dallmeier Italia

L’evento è a partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria al link: https://polizialocaledigitale.it/eventi (Polizia Locale Digitale: sezione eventi)