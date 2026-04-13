Sanremo, la mixology internazionale approda al Rêve Bistrot: Luca Cinalli e Lucio Marino protagonisti di una guest night esclusiva

Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento d’eccezione dedicato agli amanti della mixology e dell’alta ospitalità. Venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 21, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace Hotel ospiterà una guest night esclusiva con due grandi protagonisti della scena internazionale del bartending: Luca Cinalli e Lucio Marino.
All’interno di uno degli indirizzi più dinamici della città, la serata si preannuncia come un’esperienza immersiva in cui creatività, eleganza e ricerca si incontrano. Il Rêve Bistrot si conferma infatti un elegante hub contemporaneo, punto di riferimento a Sanremo per chi cerca un’esperienza che unisce cucina, mixology e convivialità in chiave internazionale.
I due bartender daranno vita a una proposta di cocktail signature realizzati con Gin D’Azur e prodotti Cocchi, raccontando attraverso ogni creazione un connubio di territorio, innovazione e gusto.
Ad accompagnare l’esperienza, una raffinata selezione musicale live in chiave jazz, in linea con l’identità del Rêve Bistrot come spazio in cui non solo si cena, ma si vivono esperienze tra intrattenimento, cultura della mixology e atmosfera contemporanea.
Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere una serata autentica all’insegna del bere bene e dello stile.