Sanremo, Lo Studiolo Edizioni protagonista al Salone del Libro di Torino e alla Fiera del Libro di Imperia

Le edizioni sanremesi Lo Studiolo Edizioni proseguono il proprio percorso editoriale con una produzione sempre più articolata, caratterizzata da cura tipografica e una selezione attenta di autori e testi. Le collane avviate dal 2015 si preparano ora a nuove uscite che accompagneranno la partecipazione a due importanti appuntamenti del settore.

La casa editrice sarà infatti presente per la terza volta al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, all’interno dello stand istituzionale di Regione Liguria. A seguire, dal 29 al 31 maggio, debutterà alla Fiera del Libro di Imperia – Festival della Cultura Mediterranea, dove sarà presente con un proprio spazio espositivo, rafforzando così il dialogo diretto con lettori ed operatori del settore.

Tra le novità in arrivo spicca la collana di poesia contemporanea “Versificando”, curata da Fabio Barricalla, che accoglierà la silloge “La precisione del confine” del poeta di Taggia Marco De Carolis.

La collana “Grani di Senape”, diretta da Faris La Cola, proporrà invece il volume “L’Araldica mistica del Redentore”, raccolta di scritti dell’iconografo francese Louis Charbonneau-Lassay, arricchita da un contributo dello storico Franco Cardini.

Spazio anche alla cultura locale con la collana “La Cittadella”, curata da Paolo Romeo, che presenterà una nuova edizione di “Pater Noster de l’Alpazur”, progetto nato da un’idea di Enrico Berio e corredato da uno scritto del dialettologo Stefano Lusito.

Il teatro sarà protagonista con la collana “Grandi Opere”, che ospiterà il volume “L’Oriente in scena”, dedicato agli scritti teatrali del poeta livornese Giosuè Borsi.

Infine, nella collana “(As)saggiando” è atteso il quindicesimo volume, “L’Eros negato in Calvino”, studio della professoressa italo-americana Moira DiMauro-Jackson, docente all’Università di Stato del Texas.

La casa editrice guarda anche al futuro con ulteriori progetti in fase di sviluppo per l’autunno. L’intero catalogo sarà presto disponibile su un nuovo sito internet attualmente in fase di restyling a cura di Robert Blinov, che sarà online il prossimo mese.

Nel frattempo Lo Studiolo Edizioni è già presente con il sito attuale, la pagina Facebook e sulle principali piattaforme di vendita online. Per contatti diretti è possibile scrivere all’indirizzo ordini@studioloedizioni.com in attesa di una nuova fase di crescita e visibilità nel panorama editoriale italiano.