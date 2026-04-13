'La legalità è un sentimento', incontro con Nando Dalla Chiesa a Camporosso (Foto)

Incontro con Nando Dalla Chiesa a Camporosso. L'appuntamento sul tema 'La legalità è un sentimento' è previsto giovedì 16 aprile alle 21 al centro Falcone in corso V. Emanuele 236. Si tratta di un corso di formazione proposto da Libera e Legalmente con il patrocinio della città di Camporosso. L'ingresso è libero per tutta la cittadinanza.

Nando Dalla Chiesa è il secondo figlio del generale dell'Arma dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, nato a Saluzzo, e della sua prima moglie Dora Fabbo, di origine campana. È fratello della conduttrice televisiva e politica Rita e della giornalista e politica Simona. Si è laureato in Economia e commercio all'Università commerciale Luigi Bocconi ed è professore ordinario di "Sociologia della criminalità organizzata", "Sociologia e metodi di educazione alla legalità" e "Geopolitica e criminalità organizzata" presso l'Università degli Studi di Milano. È, inoltre, presidente onorario di Libera, l'associazione contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti. Dopo aver fatto parte negli anni '70 del Movimento Studentesco prima e del Movimento Lavoratori per il Socialismo poi, nel 1985 Dalla Chiesa fonda e guida a Milano Società civile, movimento di opinione di cento persone, tra i quali il giudice Gherardo Colombo, il sociologo Alberto Martinelli, padre David Maria Turoldo, l'economista Paolo Brera, i giornalisti Giampaolo Pansa, Paolo Murialdi e Carla Stampa, lo scrittore Corrado Stajano, l'avvocato Raffaella Lanzillo e il portiere del Milan Giuliano Terraneo.

Nel 1986 l'associazione avrà anche un proprio e omonimo mensile diretto da Gianni Barbacetto. Nel 1992 Dalla Chiesa è capolista nel collegio Milano-Pavia nel movimento La Rete, fondato l'anno prima da Leoluca Orlando, per le elezioni politiche del 1992. Raccoglie 36.260 preferenze ed è dunque eletto deputato. Si candida poi anche a sindaco di Milano in occasione delle elezioni amministrative del 1993, sostenuto da La Rete, PDS, PRC, Verdi per Milano e "Lista per Milano", venendo sconfitto al ballottaggio dal candidato del centro-destra Marco Formentini (Lega). Nel 1994 non viene rieletto al parlamento, per questo il 14 aprile di quell'anno lascia "La Rete" e, il successivo 1º dicembre, fonda Italia Democratica. Alle elezioni politiche del 1996 si ricandida alla Camera dei deputati insieme ad altri di Italia Democratica, nelle liste della Federazione dei Verdi. Viene, dunque, rieletto col 42,33% dei voti validi. Il 26 ottobre 1997 partecipa alle prime elezioni del Parlamento Padano guidando la "lista antisecessionista" Cittadini del Nord per un'Italia Democratica. Il 23 ottobre 1998, giorno in cui il governo D'Alema I si presenta alla Camera per la fiducia, Dalla Chiesa esprime la sua astensione. Nel gennaio 1999 Dalla Chiesa e la sua Italia Democratica si federano coi Verdi. In virtù di tale accordo, Dalla Chiesa a giugno si candida alle elezioni europee di quell'anno nelle liste del "Sole che Ride" ma non viene eletto. Nel 2000 passa a I Democratici di Arturo Parisi, dove confluisce il suo movimento, in cui sarà coordinatore della Lombardia. Nel 2001 Dalla Chiesa si candida per l'Asinello a Genova-Bargagli al Senato risultando eletto col 49,5% dei voti validi. Non ricandidato a fine mandato al Parlamento, dal 18 maggio del 2006 fino all'aprile 2008 è sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con delega all'AFAM del secondo governo Prodi. Ha fatto, inoltre, parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico ed è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.