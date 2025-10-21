Prevenzione a domicilio ad Apricale, operatrici dell'Asl1 consegnano lettere di invito allo screening del tumore del colon retto (Foto e video)

Prevenzione a domicilio ad Apricale. Operatrici sanitarie della S.S. Gestione Screening di Asl1 si sono, infatti, recate nel paese, lo scorso 10 settembre, per consegnare lettere di invito allo screening del tumore del colon retto, un'iniziativa che ha preso il nome “C’è posta per te! - La prevenzione arriva direttamente a casa tua”.

L'attività di screening era rivolta, in particolare, agli abitanti di ambo i sessi che rientrano nella fascia di età prevista, ossia tra i 50 e i 74 anni. Le operatrici del Centro Screening di Asl1, durante la giornata, hanno così bussato a tutte le porte delle abitazioni del borgo per informare e sensibilizzare i cittadini ad aderire al programma di prevenzione. Gli aventi diritto della popolazione di Apricale erano circa un centinaio di persone, le quali, man mano, stanno effettuando i controlli: già una ventina di cittadini ha, effettivamente, partecipato alla campagna che è tutt'ora in corso.

Apricale non è stata scelta a caso. E' stato, infatti, effettuato uno studio che ha constatato che la popolazione locale, partecipa ai programmi di screening sulla ricerca del sangue occulto nelle feci con meno frequenza rispetto ad altri comuni della provincia. Uno specchio della nazione seppur in piccolo, di fatto, a livello nazionale l'adesione si ferma al 35%. L'iniziativa verrà probabilmente riproposta in un altro comune del distretto di Ventimiglia.