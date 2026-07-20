Sanremo, una bilancia pediatrica per il Palasalute: completato il trasferimento dei servizi, dal 4 agosto nuove prestazioni (Foto)

Una bilancia pediatrica come dono per i bambini, ma anche il simbolo di una struttura che da oggi può dirsi finalmente completa. È questo il significato della cerimonia che si è svolta questa mattina al Palasalute di via San Francesco, dove il Lions Club Sanremo Matutia ha consegnato all'Ambulatorio pediatrico una nuova bilancia destinata all'attività quotidiana del servizio.

Alla consegna erano presenti la direttrice del Distretto sanitario Sanremese Laura Garibotto, la presidente del Lions Club Matutia Rosangela Bracco, il past president Gianni Ostanel e il personale sanitario.

La donazione rappresenta certamente un gesto concreto a favore dell'ambulatorio, ma la vera novità riguarda l'evoluzione del Palasalute, che conclude il percorso di trasferimento dei servizi sanitari cittadini e si prepara ad ampliare ulteriormente la propria offerta.

Con il completamento dello spostamento degli ultimi poliambulatori dalla sede di via Carli, infatti, la Casa di Comunità entra nella sua configurazione definitiva. Sono ora operativi anche gli ultimi spazi del secondo e del quarto piano, mentre tutte le attività previste sono state progressivamente concentrate all'interno della struttura di via San Francesco.

Una riorganizzazione che punta a riunire in un unico presidio servizi che fino a poche settimane fa erano distribuiti in diverse sedi della città. Le novità, però, non finiscono qui. A partire dal 4 agosto, l'ambulatorio pediatrico amplierà infatti la propria attività con prestazioni che fino a oggi non erano disponibili a Sanremo all'interno della struttura.

Accanto ai prelievi pediatrici, saranno introdotti elettrocardiogrammi pediatrici, medicazioni avanzate e iniezioni intramuscolari e sottocutanee, servizi rivolti ai pazienti tra 0 e 16 anni che rappresentano un ulteriore potenziamento dell'assistenza territoriale.

Contestualmente sono state trasferite da qualche mese al Palasalute anche le vaccinazioni pediatriche, effettuate in precedenza nella sede di via Fiume, completando così il percorso di accorpamento dei servizi dedicati all'età evolutiva. "Quella di oggi è una donazione simbolica ma importante - ha spiegato Laura Garibotto -. L'ambulatorio pediatrico continua a crescere e dal 4 agosto saranno attivi nuovi servizi dedicati ai bambini e ai ragazzi da 0 a 16 anni. Oltre ai prelievi pediatrici partiranno gli elettrocardiogrammi pediatrici, le medicazioni avanzate e le iniezioni sottocutanee e intramuscolari. Si tratta di un ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria per il territorio. Anche le vaccinazioni pediatriche saranno trasferite qui, così da concentrare tutte le attività nella Casa di Comunità".

Soddisfazione è stata espressa anche dal Lions Club Sanremo Matutia. "Per noi è un vero piacere poter contribuire, anche con una piccola cosa, al vostro lavoro e a questa struttura che rappresenta un punto di riferimento per il territorio", ha dichiarato la presidente Rosangela Bracco. Parole condivise anche dal past president Gianni Ostanel, che ha voluto ringraziare tutti i soci del club per aver sostenuto l'iniziativa.

Per il Palasalute si chiude così una fase iniziata con l'apertura progressiva della Casa di Comunità e proseguita con il trasferimento dei diversi servizi sanitari cittadini. Oggi il presidio di via San Francesco si presenta come il principale polo della sanità territoriale del comprensorio sanremese, pronto ad accogliere cittadini e pazienti con un'offerta sempre più ampia e concentrata in un'unica sede.